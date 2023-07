Nel mese di agosto a Verona chiude il Museo di Storia Naturale e parzialmente la Casa di Giulietta

Fino al 20 agosto l'ingresso alla Casa di Giulietta sarà a tariffa ridotta, 4,50 euro anziché 6 euro, in quanto una parte del museo, il terzo e il quarto piano, non sarà accessibile al pubblico. È quanto viene spiegato in una nota del Comune di Verona diramata nelle scorse ore.

Saranno invece regolarmente aperti alle visite il cortile, il piano terra, il primo piano, con il balcone di Giulietta, e il secondo piano, con la stanza in cui è esposto il letto creato per il film Romeo e Giulietta di Zeffirelli che rimarranno regolarmente aperti alla visita.

Per effettuare la visita è sempre necessario prenotare online il proprio ingresso e acquistare il biglietto su museiverona.com.

Dall'8 al 18 agosto, per lavori di manutenzione, resterà invece del tutto chiuso al pubblico il Museo di storia Naturale. Tutte le informazioni sono reperibili anche sul sito dei Musei civici di Verona.