A distanza di meno di due anni dall'inaugurazione a Verona non c'è più l'Hard Rock Cafe

Era stato inaugurato in grande stile durante il periodo natalizio del 2021, ma all'Hard Rock Cafe di Verona pare proprio non si mangerà il pandoro del 2023. Il locale con sede in piazza Bra è infatti "scomparso", in modo abbastanza silenzioso, senza spiegazioni o annunci ufficiali.

Va però inevitabilmente constatata in questi giorni la presenza di un nuovo ristorante nella ex sede dell'Hard Rock Cafe Verona, in piazza Bra al civico 22, così come salta all'occhio la rimozione proprio della location nel capoluogo scaligero sia dal sito web sia dai profili social della nota catena di locali dedicati alla musica rock.

Un vero dispiacere per tutti gli appassionati del genere e, più in generale, un vero peccato per la città di Verona che perde così un locale di fama mondiale che aveva arricchito ulteriormente, con grande qualità, la proposta turistica cittadina. In Italia Hard Rock Cafe è attualmente presente a Roma, Firenze, Milano e Venezia.