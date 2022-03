Covid, l'annuncio dell'azienda ospedaliera di Verona: «A fine marzo cessa l'attività nei punti vaccinali»

La direzione dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona informa la cittadinanza che «con la fine del mese di marzo cesserà l'attività presso i punti vaccinali aziendali». L’accesso presso il centro vaccinale per gli utenti di Borgo Roma, piazzale L.A. Scuro 10, nella settimana dal 14 al 20 marzo sarà attivo nelle seguenti date:

lunedì 14 marzo dalle 8.30 alle 13.30

martedì 15 marzo dalle 8.30 alle 13.30

mercoledì 16 marzo dalle 8.30 alle 13.30

giovedì 17 marzo dalle 8.30 alle 13.30

venerdì 18 marzo dalle 8.30 alle 13.30

Il centro vaccinale dell’ospedale Donna Bambino, dedicato esclusivamente ai bambini dai 5 agli 11 anni, è aperto nei seguenti giorni:

mercoledì 16 marzo dalle 14.30 alle 19.30

sabato 19 marzo dalle 8.30 alle 19.30

L'azienda sottolinea che «non saranno più consentiti accessi diretti per l’effettuazione di prime dosi». La prenotazione è possibile attraverso il link: https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss9

L'Aoui Verona invita gli utenti a presentarsi con la modulistica già compilata al fine di garantire un flusso regolare durante la seduta vaccinale, disponibile al link https://www.aovr.veneto.it/-/apertura-punto-vaccinale-sede-ospedaliera-borgo-trento?inheritRedirect=true&redirect=%2Fhome. L’accesso non è consentito a Cittadini posti in quarantena o in isolamento fiduciario.