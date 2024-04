Chiuso Villaggio delle Tradizioni del Carnevale, oltre 10mila euro di donazioni

Si è aperta con Luigi D'Agostino la serata di chiusura del Villaggio delle Tradizioni di Verona. Il nipotino e la famiglia hanno onorato la memoria di "Ginetto" e dei suoi oltre 55 anni di presidenza, senza la quale il Carnevale di Verona non sarebbe la forte realtà associativa di oggi.

L’evento, organizzato dal Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco, ha voluto ringraziare il sostegno e patrocinio di partner privati e istituzioni che hanno permesso di affrontare, con spettacolari iniziative, la stagione 2024.

Oltre 55 eventi cittadini e due mesi di appuntamenti al Villaggio delle Tradizioni. Per questo il Comitato, insieme alle associazioni della città presenti con le loro antiche maschere, hanno invitato sul palco Giovanni Rana, Gino Serpelloni, Emanuele Rusconi, Marco Perotti, Massimo Zuccotti, oltre ai rappresentati di Traslochi Sargu, Bevande Verona, Famila ed i sindaci della provincia che hanno sostenuto il carnevale veronese. «Questo prezioso aiuto - ha annunciato il presidente del Comitato Bacanal Valerio Corradi - consente al Carnevale di Verona di realizzare iniziative culturali, ma soprattutto sociali, in particolare la donazione di quasi diecimila euro all’Abeo, che da sempre si occupa come associazione di bambini emopatici e oncologici, e l’Associazione Horse Valley specializzata in pet therapy per persone con disabilità fisiche ed intellettive, per la quale, lo scorso 8 marzo, abbiamo voluto organizzare una raccolta di quasi cinquemila euro». E oltre ai sostenitori privati, Corradi ha voluto porgere un grazie anche alle istituzioni come la Regione del Veneto e il Comune di Verona.

La cena realizzata per degustare i piatti tipici della cultura culinaria veronese, grazie alla collaborazione del Festival della Cucina Veneta, si è conclusa con l’invito alla partecipazione numerosa alla sfilata del 28 aprile prossimo alle 15 con un Venardì Gnocolar di Domenica, a recupero dell’annullamento del 9 febbraio scorso con partenza da Corso Porta Nuova.

Infine, un doveroso e caloroso applauso è andato a tutti i volontari del direttivo e delle diverse realtà associative partecipanti, ma anche al Museo del Carnevale di Verona, per la continua proposta didattica e multidisciplinare, che ha recentemente accolto giovani laureandi in beni culturali, per allargare ricerche archivistiche e progettualità divulgative nei prossimi anni.