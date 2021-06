Chiuso reparto Covid dell'ospedale di Borgo Trento. «Segnale importante»

«Oggi, martedì 8 giugno 2021, chiude il reparto Covid dell'ospedale di Borgo Trento dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona». Ad annunciarlo, con un post su Facebook, è stata la stessa Aoui.

Un annuncio da non interpretare come la fine dell'assistenza ai malati di Covid-19. Purtroppo i contagi ci sono ancora e purtroppo ci sono ancora ricoverati positivi al virus negli ospedali di Borgo Trento, di Borgo Roma e nelle altre strutture della provincia.

Da oggi, però, non ci sarà più un reparto dedicato solo ai pazienti Covid a Borgo Trento. Coloro che sono stati infettati dal coronavirus e che hanno bisogno di assistenza ospedaliera saranno ricoverati nel reparto di malattie infettive o in altri reparti, come quello di terapia intensiva se necessario. Ma non ci sarà più un reparto esclusivo per i pazienti Covid, questo perché il loro numero è sensibilmente diminuito e quindi è possibile gestire i loro ricoveri nei normali reparti dell'ospedale veronese.

«Una grande emozione - ha scritto ancora l'Aoui su Facebook - Un segnale importante per guardare al futuro con ottimismo, senza però dimenticare i momenti difficili. Un grazie di cuore va a tutto il personale ospedaliero che ha saputo curare i pazienti con grande professionalità e umanità. Un pensiero infine va a chi purtroppo non ce l'ha fatta e alle loro famiglie».

Un segnale importante, che va a braccetto con gli altri che arrivano dall'ospedale Magalini di Villafranca, che non è più il Covid Hospital della provincia di Verona. E quindi sta riprendendo la sua normale operatività.