Problemi di sicurezza per la SP 47a, chiuso il ponte sul fiume Tregnon

Verrà chiuso entro la prossima settimana il ponte sul fiume Tregnon, lungo la Strada Provinciale 47a al confine tra Casaleone e Gazzo Veronese. La soletta dell'infrastruttura che collega le località Sustinenza e Maccacari si è infatti abbassata di alcuni centimetri in pochi giorni e la causa potrebbe essere l'ammaloramento delle vecchie spalle del ponte, risalenti ad oltre un secolo fa e realizzate con mattoni in cotto. La soletta in cemento armato su cui passa la Provinciale, invece, è stata realizzata negli anni '60.

Il ponte di Via Borghesana era stato inserito negli anni scorsi nell’elenco dei lavori pubblici della Provincia di Verona ed è quindi già disponibile un progetto di fattibilità tecnico/economica dell'intervento. Inoltre, la Provincia ha avviato l’iter per l’individuazione del tecnico che dovrà presentare il progetto definitivo/esecutivo per la ricostruzione del manufatto.

Il settore viabilità dell'ente provinciale ha avvertito i sindaci di Gazzo e Casaleone della prossima chiusura del tratto della strada provinciale, utilizzata soprattutto dal traffico locale. Ed è stata già allertata anche la ditta incaricata del posizionamento della segnaletica di preavviso di chiusura e di deviazione. Deviazione che potrebbe prevedere lo spostamento del traffico sulla Strada Regionale 10.

Le tempistiche e i costi dell'intervento verranno definiti nelle prossime settimane.

Altri lavoro sono invece già in corso sulla Strada Provinciale 47, nel territorio comunale di Cerea. Si tratta della posa di linee elettriche ed ha imposto una limitazione al traffico che durerà fino al 30 giugno. Nel tratto interessato dai lavori della SP 47 vige il senso unico alternato di circolazione ed il limite di velocità a 30 chilometri orari. Le limitazioni valgono solo nella fascia oraria 8-17.30 e non sono attive nei giorni festivi e prefestivi.