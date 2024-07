Chiuso Lungadige Re Teodorico, corsia preferenziale in Interrato Acqua Morta

Ha generato code e rallentamenti il cantiere di Agsm Aim che ha chiuso il traffico su Lungadige Re Teodorico. Nonostante l'apertura di una viabilità alternativa con corsia preferenziale, gli spostamenti in zona sono stati difficili oggi, 3 luglio. E probabilmente lo resteranno almeno fino a venerdì prossimo, giorno in cui si prevede la fine dei lavori.

Lavori che Agsm Aim ha dovuto compiere scavando la strada per potenziare la rete elettrica in vista delle Olimpiadi del 2026 e per dei nuovi allacciamenti.

Per evitare Lungadige Re Teodorico, viene consentita la svolta a sinistra e a destra all'intersezione semaforica con Via Carducci per tutti i veicoli che percorrono Via Interrato Acqua Morta con provenienza da Via Rigaste Redentore e direzione Ponte Navi, con l'apertura di una corsia preferenziale videosorvegliata.

Sul posto sono comunque presenti agenti della polizia locale per gestire l'incrocio di Via Carducci con Interrato Acqua Morta.