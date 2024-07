Chiusi Stradone San Fermo e Stradone Maffei, Confcommercio: «Ci vogliono ristori»

Sono cominciati ieri, 22 luglio, i lavori connessi alla filovia che hanno richiesto la chiusura di Stradone Maffei e Stradone San Fermo. Ai residenti è stato consegnato un pass per poter parcheggiare gratuitamente negli stalli blu di Piazzale Maestri del Commercio, mentre commercianti ed esercenti chiedono ristori e si lamentano dello scarso preavviso con cui Amt3 ha comunicato questo intervento.

Il presidente di Confcommercio Verona Paolo Arena ha dato voce a chi ha un'attività nelle due vie del centro storico. «È assurdo che un intervento così impattante venga comunicato agli imprenditori che operano nelle strade interessate con pochissime ore di preavviso - ha dichiarato Arena - Le aziende lo hanno saputo venerdì, quando avevano già pianificato le forniture e definito le ferie dei dipendenti per i giorni successivi. I loro piani sono stati scombussolati in uno dei periodi più importanti dell'anno, quando l'indotto del festival lirico e degli altri eventi garantisce lavoro e opportunità. I fatturati, inevitabilmente, caleranno, per cui è fondamentale prevedere subito forme di ristoro per le imprese e valutare una riduzione delle imposte locali quali tari e pubblicità».

«Come abbiamo già avuto modo di dire, inutilmente a quanto pare, anche al momento dell'inizio dei lavori in Via XX Settembre - ha incalzato il presidente di Confcommercio Verona - interventi così impattanti su cittadini e attività commerciali meriterebbero un approfondimento propedeutico per armonizzare le diverse fasi dei lavori e garantire il minimo disagio. Una concertazione che non c'è e non c'è stata nemmeno questa volta. Anche la proposta di Confcommercio di elaborare un cronoprogramma delle opere complessive che interessano la città non è ancora stata soddisfatta da parte dell'amministrazione comunale, nonostante le rassicurazioni in tal senso. Chiediamo venga subito avviato un tavolo con le rappresentanze economiche per aggiornare sull'avanzamento e il monitoraggio delle operazioni: questa continua improvvisazione non è più accettabile».