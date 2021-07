Spiaggetta @ Porta Fura chiusa, fiume di critiche. Ma Toffali assicura: «Riaprirà»

Era aperta da venerdì scorso, 25 giugno, ed è stata subito chiusa. La Spiaggetta @ Porta Fura, la spiaggia ricavata su una sponda dell'Adige a Verona, ha dovuto momentaneamente chiudere. Un avvenimento previsto dall'ex sindaco Flavio Tosi, che lo ha descritto come una «scelta obbligata e corretta dei dirigenti comunali».

Infatti, secondo Tosi: «Sboarina ha di fatto autorizzato abusivamente un'attività concedendo permessi su un'area che non è comunale, ma demaniale. Un fatto gravissimo, figlio di impreparazione, superficialità, poca conoscenza della "macchina" comunale e forse anche di una certa dose di arroganza. E il pressapochismo di Sboarina adesso crea difficoltà anche a tutti quei ragazzi e a quelle ragazze che avevano dato la loro disponibilità a lavorare per gestire gli eventi. Si sono fidati di un sindaco incapace».

E di abusivismo ha parlato anche un altro consigliere comunale di minoranza, Michele Bertucco, in uno di quei rari casi in cui si trova in accordo con Tosi: «Le attività in corso presso Porta Fura sono abusive, mancano le autorizzazioni - ha detto Bertucco - La Spiaggetta @ Porta Fura non poteva essere aperta perché mancavano tutte le autorizzazioni. Non è infatti di proprietà comunale e nessuno si è premurato né di chiedere i permessi né di mettere in sicurezza l'area. È l'ennesimo infortunio di una giunta che oltre ad essere incapace di portare avanti alcuna iniziativa amministrativa riesce anche a far chiudere le iniziative proprie. Ancora una volta Sboarina e soci si dimostrano dei dilettanti allo sbaraglio».

«Il solito spregiudicato cumulo di falsità da parte del consigliere Tosi - ha dichiarato l'assessore Francesca Toffali, replicando all'ex sindaco - Contrariamente a quello che lui afferma, è proprio grazie all’intervento del sindaco Sboarina che riprendono le attività a Porta Fura. La fascia di verde, utilizzata per le nuove attività del Mura Festival, è a carico dell’Amia per la manutenzione, quindi nella disponibilità del Comune. Mentre la concessione idraulica è al vaglio del Genio Civile, per ribadire l’assenza di rischio per attività temporanee così come avevamo già appurato. Nessun pasticcio, quindi, niente della tragedia epocale descritta. Solo uno dei tanti passaggi amministrativi come ce ne sono ogni giorno. Per il bene di tutti, la spiaggetta riaprirà».