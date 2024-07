Lavori per l'Alta Velocità, chiusa per 21 giorni la linea Verona-Vicenza

Dalle 0.30 del 31 luglio alle 6 del 20 agosto cambia la viabilità ferroviaria sulla linea Milano-Venezia, in particolare sul tratto tra Verona Porta Nuova e Vicenza. Le modifiche sono necessarie per consentire la realizzazione dei nuovi tratti, per complessivi 7 chilometri, nell'ambito dei lavori dell'Alta Velocità Verona-Vicenza-Padova affidati da Rfi a Iricav Due. Il lotto interessato dal cantiere è quello tra Verona e Vicenza.

Nel dettaglio, dalle 0.30 di mercoledì 31 luglio alle 6 di mercoledì 20 agosto la linea ferroviaria tra Verona Porta Nuova e Vicenza sarà interrotta, con variazioni di percorso, limitazioni, cancellazioni, e con la contestuale sospensione della circolazione tra Vicenza e Schio e tra Vicenza e Cittadella. L’offerta commerciale nelle tratte interessate dai provvedimenti di limitazione alla circolazione sarà garantita da un servizio bus a cura delle aziende di trasporto ferroviario.

Nel Veronese, sarà attivato il servizio di autobus sulla linea Verona-Vicenza dalla stazione di Verona Porta Nuova a quella di Grisignano. E servizio bus anche tra Mantova e Nogara. I treni invece circoleranno tra Nogara e Monselice e proseguiranno verso Venezia passando per la stazione di Padova.

Le modifiche sono state presentate a Verona questa mattina, 22 luglio, dalla vicepresidente della Regione Veneto e assessora alle infrastrutture e trasporti Elisa De Berti, insieme all'assessore alla mobilità del Comune di Verona Tommaso Ferrari, alla direttrice generale di Infrastrutture Venete Alessandra Grosso, al direttore regionale di Trenitalia Veneto Ivan Aggazio e per Rfi da Emanuele Lolli, Luigi De Amicis e Rosina Oliveto.

«Insieme con Trenitalia, Rfi e Infrastrutture Venete abbiamo lavorato per la messa a terra di un servizio, in parte sostitutivo e in parte alternativo, per garantire a tutti gli utenti, pendolari e turisti, di arrivare a destinazione - ha commentato l'assessora De Berti - Chiediamo un po’ di pazienza per questi 21 giorni di disagio: si tratta di un investimento finalizzato al miglioramento del servizio ferroviario e per concludere il prima possibile i lavori di realizzazione della nuova linea dell’Alta Velocità».