Fino al 20 dicembre chiude il ponte di Settimo per lavori di messa in sicurezza

Il ponte tra la frazione di Settimo, a Pescantina, e la frazione di San Vito al Mantico, a Bussolengo, sarà chiuso completamente al traffico dalle 7 di domani mattina, 9 ottobre, fino al termine dei lavori previsto per le 18 del prossimo 20 dicembre.

Uno dei tre ponti che collegano Bussolengo e Pescantina resterà chiuso per circa due mesi e mezzo per permettere all'azienda Tecnoviadotti di mettere in sicurezza la struttura. La ditta dovrà demolire e rifare delle solette e dei cordoli del ponte, oltre a sistemare alcune spalle e pile.

Il ponte sarà quindi chiuso al traffico per permettere un intervento gemello a quello già realizzato a Pescantina sul ponte di Arcè. La differenza è che il traffico sul ponte di Arcè è inferiore rispetto a quello del ponte di Settimo e quindi i disagi nei prossimi giorni saranno decisamente di più.