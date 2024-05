Chico Forti visita la madre. Accolto da un gruppo di sostenitori

Intorno alle 14 di questo pomeriggio, 22 maggio, Chico Forti ha lasciato il carcere di Montorio per visitare l'anziana madre a Trento. Come riportato da Adnkronos, Forti è uscito con due ore di ritardo dal penitenziario ed è stato scortato dalla polizia penitenziaria fino all'abitazione della madre 96enne, nel quartiere di Cristo Re. Ad accoglierlo c'era suo zio Gianni, un gruppo di sostenitori e di giornalisti e alcuni agenti di polizia schierati per gestire l'ordine pubblico in zona.

Condannato all'ergastolo negli Stati Uniti, Chico Forti non rivedeva sua madre da 16 anni ed è riuscito ad incontrarla oggi, seppur per poco tempo, grazie ad un permesso ricevuto dai giudici di sorveglianza a pochi giorni dal suo rientro in Italia.

Lo zio del detenuto 64enne ha riferito che l'uomo ha detto alla madre di volerle bene e di aver sempre sognato quell'incontro, mentre lei piena di emozione si è subito offerta di preparargli da mangiare.

Un incontro che però non è stato esente da polemiche come quella di Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria. «Non esprimiamo giudizi e tanto meno valutazioni sulle sentenze emesse da organi giudiziari di qualsiasi Paese occidentale e democratico - ha dichiarato Di Giacomo ad Agenzia Dire parlando per conto dell'intero sindacato - Siamo perché quelle sentenze siano applicate in carcere senza privilegi. Lo si deve ai giovani che in cella si sono tolti la vita, agli over 80 che nonostante le condizioni precarie di salute e l'età continuano la detenzione, ai tossicodipendenti e malati psichici che andrebbero curati. Questa vicenda è l'ennesimo schiaffo in faccia ai servitori dello Stato che ogni giorno in carcere combattono, per conto dello Stato, una battaglia oscura ma decisiva per il rispetto della legalità, mettendoci la faccia e prendendo botte. La delusione dopo le grandi aspettative innescate dal nuovo Governo è sempre più cocente tanto più che si infrangono le regole del sistema penitenziario trattando un detenuto come una star e concedendogli in tempi da record il permesso di andare in visita dalla madre».