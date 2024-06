Camere Penali su Chico Forti: «Le reali condizioni dei detenuti sono vergognose»

Ha raccontato di essere stato accolto «come un re» nelle carceri italiane e che a Rebibbia l'ex comandante della Costa Concordia affondata Francesco Schettino lo ha voluto incontrare per dirgli: «Chico, sei il mio eroe». Ed ha aggiunto: «Tra il carcere di Miami e quello di Verona c'è una differenza enorme. Quello di Miami è basato sulla punizione ed è un luogo dove sei continuamente umiliato, mentre qui ho conosciuto valori umani come i rapporti e il rispetto, che non ritrovavo da 24 anni». Fanno però ancora discutere le dichiarazioni rilasciate da Chico Forti al programma di Rai 1 Cinque Minuti, ideato e condotto da Bruno Vespa.

Già avevano suscitato polemiche il rientro di Chico Forti in Italia, accolto dalla premier Giorgia Meloni, seguito da una concessione ottenuta in tempi molto rapidi di un permesso per visitare la madre a Trento. Ieri, 3 giugno, sono invece la giunta e l'Osservatorio carceri dell'Unione delle camere penali italiane (Ucpi) a lamentarsi della breve intervista rilasciata in esclusiva dal 65enne detenuto nel carcere di Montorio a Bruno Vespa. Un'intervista che ha reso «un cattivo servizio di pubblica informazione» e «un pessimo contributo al miglioramento delle condizioni in cui sono costretti a vivere i detenuti nelle carceri italiane».

Come per le precedenti polemiche, il bersaglio non è il detenuto Chico Forti. Anche l'Ucpi ha espresso felicità per il suo rientro in Italia. Un rientro che però ha reso Forti «una mosca bianca rispetto agli oltre 2.600 italiani detenuti all’estero», scrivono le camere penali, che comunque non sono dispiaciute per l'attenzione mediatica sul caso di Chico Forti. «Ma non è il primo caso e non sarà l’ultimo per cui i riflettori dei media si accendono a comando, a seconda degli interessi politici, purtroppo senza intenzioni migliorative sul sistema carcere - ha aggiunto l'Ucpi - E sui tempi eccezionali per la concessione del permesso, oltre che felici e particolarmente sorpresi, siamo finalmente speranzosi che i tempi biblici, normalmente usati nei riguardi della generalizzata comunità dei detenuti, siano (sarà proprio così?) un ricordo di un immobilismo oramai superato».

Quello che all'Unione delle camere penali italiani non è piaciuto della trasmissione di Bruno Vespa è la «disinformazione rispetto alle condizioni in cui si trovano gli oltre 61mila detenuti nelle nostre carceri». Il programma avrebbe offerto una «falsa celebrazione ed esaltazione delle "dorate" condizioni detentive italiane - ha aggiunto l'Ucpi - Carceri presentati come un Grand Hotel in cui gli ospiti possono liberamente banchettare con piatti e pietanze prelibate, al pari di famosi ristoranti stellati. Eppure, se solo le telecamere delle tv nazionali si recassero nelle varie sezioni del carcere di Verona, al pari di qualunque altro carcere d’Italia; se solo si introducessero all’interno di celle ammuffite e ammorbate dagli odori del sovraffollamento; se solo si soffermassero ad osservare le "latrine", spesso alla turca, su cui ingegnosi detenuti hanno approntato doccette di emergenza, adiacenti a piccoli ripiani usati per cucinare qualche pasto; se solo riprendessero le numerose brande, l’una sopra l’altra fino al tetto, in cui si trovano appollaiati tra 10 e 15 detenuti per cella; se tutto ciò avvenisse, si offrirebbe a tutti i cittadini, primi fra tutti ai nostri legislatori, nazionali e regionali, ai tanti magistrati, mai recatisi in visita nelle carceri, l’opportunità di comprendere quanto l'esecuzione della pena avvenga in palese violazione della Costituzione, costringendo la popolazione detenuta a trascorrere le giornate in condizioni davvero disumane e per nulla dignitose».

Condizioni che poi favoriscono i suicidi di chi è rinchiuso nelle case circondariali. «Sono 38 i suicidi accertati, dall’inizio dell’anno, e altri 52 sono i morti per malattia o causa non ancora accertata - hanno concluso le camere penali - Morti in custodia dello Stato, nel silenzio generale, senza che le televisioni nazionali accendano i riflettori del Paese per sollecitare, così, immediati interventi ad un Governo e ad un Parlamento distratti e insensibili rispetto al dramma delle carceri. E in tale indifferente silenzio si fanno invece strada iniziative legislative con le quali l’attenzione al mondo carcerario viene ridotta alla sola dimensione contenitiva e repressiva, in chiave securitaria».