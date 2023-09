In ottava circoscrizione sbarca "Che impresa!", gli aperitivi alla scoperta dell'imprenditoria giovanile veronese

«Fare impresa è un’impresa ma è anche un percorso ricco di soddisfazione, crescita e di grande valore per la comunità. Per questo è importante parlarne e, soprattutto, conoscere la tante iniziativa che, sul territorio, hanno reso possibile questo progetto di vita». Il Comune di Verona annuncia così, dopo due edizioni a Borgo Roma, l'arrivo in ottava circoscrizione del progetto "Che impresa!", un percorso di conoscenza e promozione delle piccole realtà imprenditoriali locali. Si tratta di tre appuntamenti per conoscere sei storie di persone e realtà veronesi.

Attorno ad un aperitivo converseranno due imprenditrici/imprenditori per volta che hanno fatto delle loro idee un lavoro. Un format che non solo dà voce ai giovani imprenditori under 40, ma grazie ai toni, la location e le modalità così informali, basate su una formula "incontro e aperitivo", punta a raggiungere un pubblico giovanile.

Il programma

Tutti gli appuntamenti si terranno al Chiringuito Dongili Montorio, dalle 19 alle 21:

Martedì 20 settembre, sul tema del FOOD, Marcella Bianchi fondatrice di Ziga Bistrò e Gianluca Dongili fondatore di Agriturismo Dongili.

Giovedì 28 settembre, per il BEVERAGE, Leonardo Rizzini co-fondatore di Maso Alto e Stefano Zamboni fondatore di Legend Kombucha.

Mercoledì 4 ottobre, per FASHION, Francesca Vicentini fondatrice di Laboratorio Diciannove e Beatrice Olocco fondatrice di Calico Bottega Sartoriale.

Annechini: «Un format di successo»

L’iniziativa è stata presentata dalla presidente dell'ottava circoscrizione Claudia Annechini insieme a Federica Collato Co-fondatrice e socia di Reverse e Ilaria Andreasi community manager de La Fabbrica del Quartiere associazione che partecipa all’organizzzaione.

«Siamo felici di poter ospitare questo format di successo - ha spiegato la presidente Claudia Annechini -. Botteghe storiche, negozi di prossimità e piccole imprese a conduzione familiare avranno modo di confrontarsi. "Che Impresa!" è un ciclo di incontri e interviste a giovani imprenditori del territorio che hanno dato vita alla loro attività e che in modo utile si confrontano sulle strategie, le difficoltà e le soddisfazioni avute nel corso del tempo, ma anche su quali sono stati gli alleati e le istituzioni che hanno maggiormente supportato la fase iniziale e altri dettagli che hanno costruito la storie dell’impresa».

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'ottava circoscrizione: https://circ8.comune.verona. it/nqcontent.cfm?a_id=88748.