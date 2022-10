Nuovi cestini per deiezioni canine a Valeggio sul Mincio: «Tolleranza zero con chi sporca» (e 200 euro di multa)

Una nuova fornitura di cestini in diverse vie di Valeggio per venire incontro alle esigenze dei proprietari degli amici a quattro zampe e preservare un adeguato decoro urbano. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Gardoni, su iniziativa dell’assessora all’Ambiente Veronica Paon, rende noto che e? stata completata l'installazione di dieci cestini in acciaio zincato con sacchetti in materiale riciclato per le deiezioni canine, ubicati in diversi punti del paese secondo un criterio di distribuzione uniforme.

«Con questa iniziativa vogliamo garantire maggiore pulizia nelle nostre strade - affermano Gardoni e Paon - dando la possibilita? ai proprietari dei cani di conferire piu? agevolmente le deiezioni negli appositi contenitori. Questa nuova disponibilita? fa rima con responsabilita? - sottolineano - da parte di tutti, amministrazione e cittadini insieme. Ognuno deve fare la propria parte, per la convivenza civile nella nostra comunita?».

Secondo il regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali, chiunque detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, e? «responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l’eta?, il sesso, la specie, la razza e le caratteristiche individuali». Inoltre, fra le altre cose, deve «garantire un igienico smaltimento delle deiezioni».

«Purtroppo, alcune persone lasciano escrementi in giro senza alcuna titubanza e per contrastare questi atteggiamenti davvero maleducati sono previsti anche pattugliamenti in borghese da parte della polizia locale - aggiungono Gardoni e Paon -. Chi sbaglia e? giusto che venga sanzionato». Chi non rispettera? le regole, ricorda il Comune di Valeggio sul Mincio, «sara? soggetto ad una multa di 200 euro».