Anche gli studenti in piazza per il cessate il fuoco. «No a usi violenti della ricerca»

Ieri pomeriggio, 15 maggio, si è svolta a Verona la manifestazione promossa dal Comitato veronese per le iniziative di pace per chiedere un immediato cessate il fuoco nel conflitto israelo-palestinese. La manifestazione ha visto l'adesione da parte di numerose realtà, tra cui quelle giovanili e studentesche, per chiedere un impegno nel porre fine alle violazioni umanitarie che si stanno verificando in Palestina ai danni della popolazione civile.

Durante la mobilitazione, la coordinatrice di Udu Verona Laura Bergamin è intervenuta ricordando i 76 anni dalla nakba palestinese. «Un evento che non segna solo una tragedia storica, ma che si ripete con le oppressione e le ingiustizie che abbiamo sotto i nostri occhi - ha dichiarato Bergamin - Ciò che succede nei territori della Palestina spinge a chiedere a gran voce, unendoci alle voci internazionali che si stanno mobilitando in tutto il mondo, il rispetto dei diritti umani, il cessate il fuoco e la fine del progetto genocidiario nei confronti del popolo palestinese».

L'Unione degli universitari veronesi ha poi sottolineato il ruolo primario che le università e gli spazi studenteschi devono assumere nel promuovere valori e pratiche quotidiane di pace e cooperazione. «È cruciale che tutte le rettrici e i rettori si oppongano agli usi violenti della ricerca - hanno dichiarato gli universitari scaligeri - È fondamentale che si trovi unione fra comunità studentesca e governance dell'ateneo affinché si percorra assieme questo percorso, e non si apra uno scontro che rischia di sviare il messaggio che è il nostro governo, il governo Meloni, ad avere responsabilità. Per questo condanniamo le retoriche militaristiche e di riarmo. La pace non può essere una parola vuota, ma deve essere accompagnata da azioni concrete volte a porre fine all'occupazione, all'assedio, all'apartheid e al genocidio».

Questo l'intento che ha portato Udu Verona a organizzare per questa sera l’iniziativa "Notte Palestinese - Università di Verona per la pace", dalle 18 alle 23, in Aula Caprioli e nel giardino del Polo Zanotto. L'iniziative è un momento comunitario in ateneo in cui si susseguiranno momenti volti a sensibilizzare la comunità studentesca e la cittadinanza tutta attraverso una cena solidale palestinese, accompagnata da attività culturali e musicali.