Certificati "sotto casa" a Verona, il Comune incontra i titolari di edicole, tabaccherie e cartolerie

Certificati "sotto casa": l’Amministrazione di Verona incontra gli oltre 200 titolari di edicole, tabaccherie e cartolerie veronesi, con l'obiettivo di far conoscere agli esercenti i dettagli del progetto, per ampliarlo in modo significativo e renderlo non solo più efficiente ed esaustivo per i cittadini, ma anche più vantaggioso per gli stessi commercianti.

L’appuntamento è per martedì 27 settembre alle 20.45 in Gran Guardia, in piazza Bra a Verona. È qui che si terrà l’assemblea pubblica organizzata dal Comune in cui verranno fornite tutte le informazioni necessarie per aderire al progetto. Nell’occasione saranno anche illustrati vantaggi e opportunità della convenzione.

Ad oggi sono in tutto 17 le attività, tra edicole e tabaccherie, che hanno aderito al progetto avviato circa un anno fa, mettendo a disposizione i loro spazi e la loro professionalità per la stampa dei certificati demografici digitali online.

Da gennaio ad agosto 2022 i certificati emessi dal Comune negli esercizi convenzionati sono stati oltre 1200, un numero che potrebbe crescere esponenzialmente gli operatori abilitati aderissero al progetto, più di 200 potenziali sportelli decentrati dell’anagrafe a due passi da casa.

Un servizio di prossimità che l’Amministrazione punta ad implementare anche per preservare e valorizzare l’attività di edicole, tabaccherie e cartolibrerie che, attraverso la convezione con il Comune, hanno l’occasione di ampliare la propria clientela e sodalizzare quella storica. Veri e propri punti di riferimento per i veronesi, in particolare per quelli che hanno meno dimestichezza con la tecnologia così come per coloro, come gli anziani, che allo schermo del pc preferiscono la socialità del quartiere e l’esperienza dei nostri esercenti”.

Per informazioni si può scrivere a servizidemografici@comune.verona.it e consultare la pagina dedicata sul sito del Comune.