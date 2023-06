Corona d'alloro per Mario D’Aleo, a lui è intitolata la sede del comando carabinieri di San Bonifacio

Si è svolta questa mattina, 13 giugno, nella caserma dei carabinieri di San Bonifacio, la cerimonia di deposizione di una corona di alloro in occasione del 40esimo anniversario dalla morte del capitano Mario D’Aleo, a cui è intitolata la sede del comando.

Alla presenza dei familiari dell’ufficiale, delle autorità civili e militari, del comandante provinciale Francesco Novi e di una rappresentanza di militari dalla compagnia di San Bonifacio e dell'Anc (associazione nazionale carabinieri), la corona d'alloro è stata deposta dopo l'intervento del cappellano militare della legione carabinieri Veneto, don Corrado Tombolan.

Il capitano Mario D'Aleo era arrivato a Palermo nel 1980, subito dopo l’omicidio del collega e predecessore Emanuele Basile, ed ha vissuto intensamente l'incarico di comandante dei carabinieri di Monreale, combattendo la criminalità organizzata in uno dei periodi più caldi della storia italiana.

Il 13 giugno 1983, a Palermo, a soli 29 anni, D'Aleo è rimasto vittima di un agguato mafioso, in cui hanno perso la vita anche l'appuntato Giuseppe Bonmarito ed il carabiniere Pietro Morici. E il 31 agosto 1983, il capitano D'Aleo è stato insignito della Medaglia d'oro al valor civile "alla memoria", con la seguente motivazione: «Comandante di compagnia carabinieri operante in zona ad alto indice di criminalità organizzata, pur consapevole dei gravi rischi cui si esponeva, con elevato senso del dovere e sprezzo del pericolo svolgeva tenacemente opera intesa a contrastare la sfida sempre più minacciosa delle organizzazioni mafiose. Barbaramente trucidato in un proditorio agguato tesogli con efferata ferocia, sacrificava la sua giovane vita in difesa dello Stato e delle istituzioni».

Una cerimonia ricca di significato si è svolta oggi a San Bonifacio, in concomitanza con il triste anniversario dei 40 anni dalla morte del capitano e dei suoi collaboratori, per ricordare un servitore dello Stato caduto nell’adempimento del proprio dovere e con lui tutte le vittime innocenti della mafia.