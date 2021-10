Centro di Verona preso d'assalto: parcheggi esauriti, senso unico in via Mazzini e via Cappelo

Tanti i visitatori e i turisti che hanno scelto Verona come meta dell'ultimo weekend di ottobre, che si concluderà lunedì 1° novembre con la festa di Ognissanti. A spingere la gente verso il centro città ci ha pensato anche il Bacanal del Gnoco, quest'anno in versione autunnale, oltre ai numerosi luoghi d'interesse presenti.

Una situazione che ha visto i parcheggi vicini al centro esaurire i posti a disposizione già nella tarda mattinata di domenica, mentre la Polizia Locale ha vietato l'accesso ai veicoli in corso Porta Nuova nel momento di maggiore afflusso, dal momento che si erano già create code e rallentamenti.

Nel pomeriggio, intorno alle 15, gli operatori del Comando di via del Pontiere ha dovuto inoltre istituire il senso unico pedonale in via Mazzini e via Cappello, a causa del grande numero di persone che si è diretto verso le principali vie dello shopping di Verona.