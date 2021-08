Centro vaccinazione in fiera a Verona attivo fino al 30 agosto: 600 posti liberi per venerdì

La Direzione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona avvisa la cittadinanza che, in considerazione del prossimo trasferimento in altra sede dell'attività vaccinale del Centro attualmente situato presso i padiglioni della Fiera di Verona, ha dovuto rimodulare le giornate di apertura, anche al fine di razionalizzare l'uso del personale data l'attuale scarsità di prenotazioni, nonchè per consentire un'adeguata programmazione per gli appuntamenti delle seconde dosi. A tal proposito, viene precisato che le seconde dosi relative alle prime somministrate nei prossimi giorni saranno programmate in altri Centri Vaccinali in via di definizione.

Permane la possibilità di prenotare l'appuntamento per la prima dose vaccinale presso CVP Fiera Verona tramite il sito https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ e la categoria di riferimento per tutte le fasce d'età è Over 12.

Viene evidenziatp che dei circa 10500 posti aperti dal 6 agosto, circa il 30 % è risultato utilizzato e sono ancora disponibili circa 600 posti per la giornata di venerdì 13 agosto.

L'ultimo giorno di attività del Centro Vaccinale AOUI in Fiera Verona è previsto per lunedì 30 agosto 2021 compreso.

Questo il calendario delle giornate di apertura da oggi giovedì 12 agosto:

venerdì 13 mattina

martedì 17 mattina

mercoledì 18 mattina e pomeriggio

giovedì 19 mattina

venerdì 20 pomeriggio

lunedì 23 mattina e pomeriggio

martedì 24 mattina e pomeriggio

mercoledì 25 mattina e pomeriggio

giovedì 26 mattina

venerdì 27 mattina e pomeriggio

sabato 28 mattina e pomeriggio

lunedì 30 mattina e pomeriggio.

Viene attentamente e continuamente monitorata la domanda di prenotazioni al fine di rimodulare, anche in aumento, le giornate di apertura.

Viene ricordato infine che nelle giornate di apertura è sempre garantito l'accesso diretto a tutte le categorie di cittadini come fatto finora.