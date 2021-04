Centro Vaccinale della Lessinia, stanno per terminare le somministrazioni agli over 80

Si sono recati in sopralluogo l'Onorevole Paolo Paternoster e l'assessore alla Sanità umbra Luca Coletto: «Va fatto un plauso ai 4 sindaci di Bosco Chiesanuova, Cerro, Erbezzo e Roverè per aver fatto sintesi su questo progetto»

L'Onorevole Paolo Paternoster, accompagnato dal responsabile del dipartimento Sanità per la Lega ed assessore alla sanità in Umbria, Luca Coletto, sabato mattina si sono recati in sopralluogo presso il Centro Vaccinale della Lessinia Centrale di Bosco Chiesanuova, insieme al presidente della Croce Verde Michele Romano.

Ad accoglierli il sindaco Chiesanuova Claudio Melotti e il dirigente dell'istituto comprensivo di Bosco, Alessio Perpolli.

«Ancora una volta - commenta l'onorevole Paolo Paternoster - la sanità veneta dimostra la sua efficacia e questo grazie alla preziosa collaborazione degli amministratori locali, dei medici di medicina generale e dei volontari.

Nello specifico va fatto un plauso ai 4 sindaci di Bosco Chiesanuova, Cerro, Erbezzo e Roverè per aver fatto sintesi su questo progetto, ai medici dei rispettivi comuni per la loro grande disponibilità e ancora a tutti i volontari a partire da quelli di Croce Verde Lessinia che garantiscono a questi comuni, lontani dai principali presidi sanitari un grande supporto durante tutto l'anno e su vari fronti. Grazie alla Protezione Civile e naturalmente al dirigente scolastico Pierpolli che ha permesso oltre all'utilizzo della struttura anche un supporto tecnico per lo svolgimento delle pratiche burocratiche».

In questi giorni presso il Centro si stanno per terminare le vaccinazione degli over 80 dei comuni interessati. Il lavoro proseguirà poi con una scaletta in via di definizione per poter mettere in sicurezza anche le altre fasce d'età a scendere.

«La Regione del Veneto con il Presidente Zaia, l'assessore Lanzarin e il direttore generale dell' Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi, si sono dimostrati capaci di gestire anche questa grande macchina e di essere all'altezza di quella che resterà, si spera la più grande campagna di vaccinazione mai vista!».