Riapre il centro vaccinale di Bosco Chiesanuova ed è subito boom di prenotazioni per le terze dosi

L’iniziativa, nata la scorsa primavera nel Comune di Bosco Chiesanuova per la somministrazione del primo ciclo alle persone over 60, coinvolge i Comuni limitrofi della Lessinia centrale Cerro, Erbezzo e Roverè: «Grazie alla disponibilità dei Medici di Medicina Generale che operano nei rispettivi Comuni e che ringraziamo per questo ulteriore, fondamentale, servizio prestato alla Comunità. - dichiara il Sindaco di Bosco Chiesanuova, Claudio Melotti - E grazie anche ai cittadini che, in pochissimi giorni, hanno risposto all’appello del proprio medico a vaccinarsi e si sono prenotati in oltre novecento per la terza dose».

I tre sabati di somministrazione previsti sono il 15 e il 22 gennaio, il 5 febbraio 2022 secondo le indicazioni ricevute al momento della prenotazione. Il servizio di vaccinazione è riservato esclusivamente ai cittadini con età maggiore o uguale a 18 anni residenti in uno dei quattro Comuni che abbiano già ricevuto la seconda dose da almeno quattro mesi e siano pazienti dei Medici di Medicina Generale Dott. Granito Alfredo Pio e Dott. Leso Alessandro del Comune di Bosco Chiesanuova, Dott.ssa Foti Tiziana del Comune di Cerro V.se, Dott. Martini Massimo del Comune di Erbezzo e Dott.ssa Zandonà Elena del Comune di Roverè Veronese.

Nel giorno della vaccinazione si raccomanda di presentarsi poco prima dell’orario di appuntamento, portare con sé la tessera sanitaria, indossare una mascherina chirurgica o Ffp2 e vestiti comodi per esporre la parte superiore del braccio, il foglio di anamnesi compilato e firmato. Rispettando queste norme e con l’aiuto dei volontari, sarà possibile ricevere la vaccinazione in tempi brevi.

La struttura organizzativa ha infatti già dato prova di funzionare in modo efficiente potendo contare sul coinvolgimento di numerosi volontari: «Desideriamo ringraziarli uno ad uno: - conclude il sindaco Melotti - i gestori del Centro Sportivo in Loc. Carcaro, i volontari della Croce Verde Sez. Lessinia e della Protezione Civile, l’Istituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova dal cui cortile si transita per accedere alla palestra e che ha messo a disposizione alcuni spazi per dare ristoro a medici e volontari durante il servizio».