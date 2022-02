Campagna anti Covid-19: attività sospese al Centro vaccinale di Borgo Roma

È la direzione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona a comunicare che l'accesso al Centro Vaccinale per la Popolazione dell'ospedale di Borgo Roma, situato al civico 10 di piazzale L.A. Scuro a Verona, al momento è sospeso fino a nuovo aggiornamento. L'ultimo aggiornamento sulla campagna anti Covid-19 della Regione Veneto, indicava che in regione erano già state abbondantemente superate le 10 milioni di dosi, 2 milioni delle quali inoculate in provincia di Verona.

In città rimane duque operativo il Centro Vaccinale di Borgo Trento, situato nel padiglione 40 dell'ospedale geriatrico, con in seguenti orari: da lunedì 21 a sabato 26 febbraio dalle 8.30 alle 13.30.

Destinato esclusivamente ai bambini dai 5 agli 11 anni, il Centro Vaccinale dell’ospedale Donna Bambino è invece aperto solo il pomeriggio da lunedì 21 a venerdì 25 febbraio, 14.30 alle 19.30, mentre sabato 26 l'apertura mattutina va dalle ore 8.30 alle 15.30.

È possibile prenotare attraverso il questo LINK.

Gli utenti sono invitati a presentarsi con la modulistica già compilata al fine di garantire un flusso regolare durante la seduta vaccinale, disponibile al LINK.