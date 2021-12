Troppe code e problemi alla viabilità: il centro tamponi di Raldon diventa pedonale

«Da oggi il centro tamponi di Raldon, gestito da Croce Europa, in convenzione con Ulss 9 Scaligera e con il supporto del Comune di San Giovanni Lupatoto. è stato trasformato da drive in a pedonale».

È lo stesso Comune di San Giovanni Lupatoto a dare la notizia il 30 dicembre con un post su Facebook. Il drive-in aveva causato alcuni disguidi alla viabilità, dando vita a lunghe code di automobili.

«La decisione - prosegue il post -, che ha visto gli addetti all’opera durante la notte, si è resa necessaria per affrontare in maniera più adeguata il grande flusso di persone che si stanno recando al centro tamponi, con lunghe ore di attesa e rilevanti problematiche di viabilità.

Infatti negli scorsi giorni la coda di auto era arrivata ad invadere via della Pace, intralciando fortemente il traffico veicolare da e per Buttapietra, creando inoltre disagio ai residenti ed alle aziende di via dell’artigianato, senza contare lo smog prodotto dalle auto accese per ore.

Ora si parcheggia la macchina e si accede alle postazioni a piedi al riparo di una tensostruttura che serve ad ospitare le persone in attesa. Entro domani, alle due già operanti, sarà aggiunta una terza postazione per l’esecuzione del tampone, riservata in via prioritaria alle persone fragili, anziani, donne in gravidanza, ecc.. All’interno della struttura, ad accompagnare gli utenti, vi sono degli stuart di Croce Europa, mentre all’esterno, in questa fase, operano i volontari dell’associazione Cittadino Sicuro.

Il servizio sarà operativo dalle ore 7 alle ore 19, di tutti i giorni della settimana sabato, domenica e festivi compresi, con la sola eccezione di sabato 1 gennaio, quando l’orario sarà 10-19».

Solamente mercoledì, l'Ulss 9 Scaligera ha comunicato i nuovi orari allargati dei centri tampone della provincia.