Servizio civile a Verona, dieci progetti con il Centro Servizio per il Volontariato: 90 i posti disponibili per giovani dai 18 ai 28 anni

«Respirare aria nuova. Mettersi in campo, anche professionalmente compiendo i primi passi nell’ambito desiderato. Dare libero sfogo alla propria creatività. Prendere coscienza delle proprie competenze e qualità, anche verso gli altri». Sono queste solo alcune delle tante motivazioni che, lo scorso anno hanno spinto i giovani a imboccare la strada del Servizio Civile. E che ora, in vista del nuovo bando e in dirittura d’arrivo alla loro esperienza, tirano le prime somme. Poco prima di Natale, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile ha infatti emesso il nuovo bando volontari del Servizio Civile Universale dedicato ai giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliono vivere un anno inedito a servizio del prossimo nelle realtà solidali del territorio, tra formazione ed esperienza diretta. E al Centro Servizio per il Volontariato (CSV) di Verona è già boom di contatti, a testimonianza del fatto che da alcuni anni ormai, il Servizio Civile è diventato un appuntamento fisso e atteso dai giovani.

Tra i progetti attivati a Verona per il Servizio Civile Universale, 10 fanno capo al CSV, Centro di Servizio per il Volontariato di Verona, e coinvolgono complessivamente 52 enti non profit. Offrono la possibilità a quasi un centinaio di ragazzi, 90 per l’esattezza, di cimentarsi per un anno, per circa 25 ore alla settimana, in diversi ambiti del sociale con progetti dedicati al patrimonio ambientale e culturale, in attività educative per la cittadinanza, nel supporto alla realizzazione di attività a favore di persone con disabilità, fino ad arrivare alla comunicazione.

«L’attenzione dei nostri ragazzi verso questa opportunità è sempre stata alta e non si è fermata nemmeno durante i due anni di emergenza Covid. - analizza Cinzia Brentari, coordinatrice del CSV - Il Servizio Civile si conferma un’opportunità riservata alle nuove generazioni per imparare ad essere cittadini attivi e responsabili, a mettere in campo e sperimentare le competenze acquisite», aggiunge Brentari.

I programmi e i progetti

Sono tre i programmi che racchiudono i dieci progetti: programma “New York – Il presente che guarda al futuro”, programma “Parigi – Diversità e salute, chiavi per aprire il futuro” e programma “Londra – L’inclusione al centro”. Le domande vanno inoltrate entro e non oltre le ore 14 di venerdì 10 febbraio. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Un incontro informativo online aperto a tutti gli interessati è stato organizzato dal CSV per giovedì 19 gennaio alle 17: «Gli aspiranti volontari di Servizio Civile potranno così avere tutte le informazioni di cui hanno bisogno sui progetti e sulle sedi di attuazione, e confrontarsi con i coetanei che hanno già fatto quest’esperienza per capire davvero di che cosa si tratta», riassume Francesca Rossi, referente CSV per il Servizio Civile.

Per partecipare all’incontro informativo è necessario collegarsi al link https://us02web.zoom.us/j/83835630416. Informazioni possono essere inoltre raccolte contattando direttamente l’ente per il quale si intende svolgere il Servizio Civile, oppure al CSV di Verona all’indirizzo mail serviziocivile@csv.verona.it, o telefonando allo 045 8011978 interno 6 e 8.

Il dettaglio dei dieci progetti

Programma “New York – Il presente che guarda al futuro”

Progetto “Manhattan – Informazione ed economia che guardano al sociale” – Ambito: sportelli informativi (7 posti disponibili)

Progetto “Broadway – La cultura è uno spettacolo inclusivo” – Ambito: attività artistiche (cinema, teatro, fotografia e arti visive…) finalizzate a processi di inclusione (6 posti)

Progetto “Central Park – Azioni e risorse per un futuro più sostenibile” – Ambito: educazione ambientale (8 posti disponibili)

Progetto “Brooklyn – Ricreare gli spazi della socialità giovanile” – Ambito: animazione con i minori e attività educative con gli stranieri (8 posti disponibili)

Programma “Parigi – Diversità e salute, chiavi per aprire il futuro”

Progetto “Louvre – La diversità, un bene da custodire” – Ambito: disabilità (27 posti)

Progetto “Boulevard – Un percorso inclusivo e senza barriere” – Ambito: disabilità (9 posti)

Progetto “Trocadero – Prevenzione, l’orizzonte comune“- Ambito: pazienti affetti da patologie temporanee e/o permanenti (4 posti)

Programma “Londra – L’inclusione al centro”

Progetto “Big Ben – Il passato come risorsa per il presente” – Ambito: anziani (4 posti)

Progetto “London Eye – Uno sguardo inclusivo dall’alto” – Ambito: disagio adulte e donne in difficoltà con minori (9 posti)

Progetto “Tower Bridge – I giovani, ponte per il futuro” – Ambito: minori e giovani in difficoltà (8 posti)

Il Servizio Civile in breve

Il Servizio Civile Universale ha una durata massima di 12 mesi. I volontari percepiscono un’indennità mensile di 444 euro. Hanno diritto a 20 giorni di permesso, permessi straordinari per tutti gli esami universitari sostenuti e 15 giorni di malattia retribuiti. L’impegno settimanale richiesto è pari a 25 ore. Inoltre, tra i punti di forza del progetto, spicca quello della formazione che accompagna l’intero percorso. Sono infatti circa 100 le ore complessive previste per ogni ciclo e quasi il 20 per cento della formazione si svolge in modalità e-learning per facilitare la conciliazione di questo impegno con la vita privata dei giovani.