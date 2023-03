Sabato mattina colloqui gratuiti con gli esperti del centro di medicina del sonno

Il sonno è essenziale per la salute. È questo lo slogan coniato per la Giornata mondiale del sonno, che si celebra il 17 marzo. E l'importanza di un buon riposo per vivere bene è un principio cardine che da sempre guida anche le attività formative rivolte alla popolazione del centro di medicina del sonno del Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, di cui è responsabile il dottor Gianluca Rossato.

E in occasione della Giornata mondiale del sonno, sabato 18 marzo, al centro diagnostico terapeutico di Via San Marco 121, a Verona, dalle 9.30 alle 12.30, gli esperti del centro di Negrar saranno a disposizione dei cittadini per colloqui informali e gratuiti anche senza prenotazione.

«Il sonno è uno dei tre pilastri della salute insieme all’alimentazione sana e all’esercizio fisico. Un sonno che deve essere valutato anche sotto l’aspetto qualitativo, cioè deve essere continuo e profondo», ha spiegato il dottor Rossato, alla guida dell’unico centro del Veneto certificato Aims (Associazione italiana di medicina del sonno). Centro a cui accedono circa 1.500 pazienti all’anno.

Dormire bene, infatti, aiuta la memoria e lo studio, rafforza il sistema immunitario, facilita la liberazione del cervello dalle tossine e l’organismo da virus e batteri. «È anche un supporto fondamentale per prevenire il sovrappeso o l’obesità - ha sottolineato il neurologo - Non solo il comfort food è un modo per far passare le notti insonni, ma nel corso della notte il nostro corpo produce anche l'ormone della sazietà, senza il quale durante il giorno abbiamo più fame e siamo più attratti dai cibi spazzatura».

Sono tre le patologie del sonno maggiormente responsabili di tutti gli effetti negativi che il cattivo riposo comporta alla nostra salute. La prima è l’insonnia, il disturbo del sonno più diffuso al mondo: si stima che ne soffra il 10% della popolazione. Molto diffusa è anche la sindrome delle apnee ostruttive, origine della frammentazione del sonno e quindi non solo di gravi conseguenze sulla salute, ma anche causa di molti incidenti stradali e sul lavoro. «Una delle patologie poco conosciute e diagnosticate è la sindrome delle gambe senza riposo - ha aggiunto il dottor Rossato - Circa il 5-7% della popolazione manifesta disagio e irrequietezza agli arti inferiori durante il riposo, tali da non poter dormire. Si tratta di una patologia curabile con farmaci specifici, in grado di cambiare la vita del paziente perché eliminano completamente il disturbo o lo riducono così tanto da consentire al soggetto di riposare».

«Si tratta di insonnia nel momento in cui è presente almeno uno dei seguenti tre fattori: difficoltà all’addormentamento, sonno frammentato e risveglio molto presto al mattino - ha spiegato ancora il responsabile del centro veronese - Se questo avviene almeno tre volte alla settimana nell’arco di un mese siamo in presenza di un insonnia acuta, se invece persiste per oltre tre mesi si tratta di una forma cronica. E il caso in cui la sera non si riesca a guardare un film senza crollare sul divano può non significare nulla. Ma se questo viene sommato al fatto che si ha bisogno di riposare al pomeriggio e ci si addormenta quasi sempre durante una riunione o una conferenza allora siamo in presenza di un sonno patologico. Ed è necessario correre ai ripari».