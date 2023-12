Sale sistemate nella scuola primaria Provolo per aprire un nuovo centro di comunità

Grazie al contributo di Fondazione Cariverona, nel quartiere di Borgo Trento sarà aperto il 13esimo centro di comunità di Verona, le cui attività inizieranno dalla prossima primavera.

Un nuovo centro di comunità aprirà dunque in seconda circoscrizione, la più scoperta da questo servizio che aggrega anziani e famiglie con proposte e iniziative gratuite. Il nuovo centro troverà spazio nella scuola primaria Provolo di Via Camozzini, dove alcune sale non utilizzate per l'attività didattica saranno sistemate per ospitare le attività del centro.

Con il progetto "La Comunità al Centro" il Comune ha di Verona ha ottenuto da Fondazione Cariverona il finanziamento di 92mila euro, erogati nell’ambito del bando "Rigenerazioni". La somma servirà per riqualificare gli spazi mentre dell’attività di gestione e del personale si farà carico il Comune. I servizi sociali comunali stanno già individuando le realtà associative con cui avviare la programmazione del centro di quartiere di Borgo Trento per avviare le progettualità già in primavera.

«Con questo bando riusciamo ad implementare il progetto dei centri di comunità, gli ex centri anziani che, dopo la pandemia, hanno riaperto con una nuova mission, quella di creare luoghi e occasioni di coesione e condivisione tra tutti i cittadini - ha affermato l'assessora alle politiche sociali Luisa Ceni - Il territorio della seconda circoscrizione è quello più carente di centri di comunità e quello con la popolazione più anziana, da qui la scelta di rispondere a questa doppia esigenza realizzando in Borgo Trento il nuovo spazio, che vogliamo aprire il prima possibile».