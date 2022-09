Al Centro audiovisivi di Verona prende il via la nuova rassegna ispirata al mondo della letteratura

Dieci proiezioni per scoprire come la letteratura diventa cinema. Da lunedì 5 settembre in Sala Farinati della Biblioteca Civica, parte la nuova rassegna del Centro Audiovisivi dal titolo “Pagine di film: il cinema e la letteratura". Nei film proposti si metterà a confronto il mondo del cinema con quello della scrittura, proponendo opere cinematografiche tratte da celebri autori letterari.

Le proiezioni si terranno i lunedì pomeriggio alle 15 nei mesi di settembre (5, 12, 19 e 26), ottobre (3, 10, 17 e 24) e novembre (7 e 14). L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti, con accesso secondo le vigenti norme in materia di contenimento della pandemia.

Per informazioni 045 8079732 - email servizio.audiovisivi@ comune.verona.it