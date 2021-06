Aprono i centri estivi nelle fattorie didattiche di Coldiretti Verona: tutte le cose da sapere

Aperti da oggi i centri estivi nelle fattorie didattiche di Coldiretti Verona regolarmente iscritte all’Elenco della Regione. Gli ampi spazi che garantiscono un distanziamento naturale, ma soprattutto la necessità di stare all’aria aperta, di muoversi e fare attività manuali rappresentano un toccasana per i bambini e per rispondere anche ai crescenti disagi sociali causati dalla pandemia. «Dopo un anno scolastico passato tra connessioni, con un’altalena di formazione a distanza e in presenza, le aziende agricole dimostrano ancora una volta il grande potenziale di offerta in termini di servizi e accoglienza delle nuove generazioni in campagna». È quanto sostiene Chiara Recchia, responsabile Donne Impresa di Coldiretti Verona nel precisare che si tratta di realtà agricole spesso guidate da imprenditrici che con attività ricreative ed educative a contatto con la natura coinvolgono i bambini con un supplemento formativo che coniuga la pausa estiva con l’impegno sui libri.

L’offerta, in una ventina di strutture situate nella provincia veronese, comprende l’opportunità di fare settimane verdi e campus in un contesto di sicurezza, dettato dai protocolli approvati, dove gli operatori didattici non trascurano nessun dettaglio. Dopo ore di aggiornamento con team di esperti in comunicazione, pedagogia e istruzione hanno imparato nuovi strumenti e linguaggi appropriati ad un approccio diverso dello stare insieme.

«L’emergenza sanitaria ha stravolto abitudini e valori, – commenta Chiara Recchia – per ritrovare un equilibrio l’agricoltura diventa la materia giusta perché condensa educazione civica, scienza, cultura, storia, geografia e ginnastica. Attraverso il Progetto ormai pluridecennale di Educazione alla Campagna Amica promosso in tutte le scuole anche quest’anno, nonostante l’emergenza sanitaria, ben 3500 alunni a livello regionale si sono candidati al concorso “Energia S©olare” realizzando disegni ed elaborati artistici dalla forte connotazione creativa. Un’esplosione di colori esposta addirittura nelle sedi solitamente dedicate ai grandi pittori come Forte Marghera a Mestre nell’allestimento della Biennale, il centro culturale Altinate a Padova e la sala Birolli in centro a Verona nel prossimo fine settimana. Con l’esperienza maturata e una formazione continua Coldiretti mette a disposizione delle famiglie, delle autorità sanitarie, politiche e amministrative competenti, una rete nazionale di 3mila Fattorie Didattiche come luoghi adatti ad ogni fascia d’età che voglia ritrovare una dimensione umana all’insegna dei valori della tradizione contadina in un contesto protetto».