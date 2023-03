Central park all'ex scalo merci, la maggioranza valuta le alternative al sottopasso

«La prima é quella ereditata dal lavoro dei mesi e anni precedenti all’ insediamento della nuova amministrazione e che considera l'opera infrastrutturale del sottopasso dello scalo merci con relativo studio del traffico. Quest'opera ha un valore di circa 30 milioni di euro che sarebbero coperte in parte dai fondi previsti con un investimento comunale a copertura dei circa 15 milioni residui. L’alternativa invece, elaborata con il lavoro degli ultimi mesi della maggioranza di Palazzo Barbieri, si concentra su una visione complessiva della mobilità cittadina: da un lato la risoluzione di alcuni nodi viabilistici ad oggi molto critici per una loro maggior fluidificazione viaria dall'altra per l'infrastrutturazione di percorsi ciclopedonali diffusi e per l'interconnessione dei tratti esistenti».

Sono le due proposte prese in esame dai gruppi che compongono Rete!, la coalizione che nell'estate 2022 ha portato all'elezione di Damiano Tommasi a sindaco di Verona. Il tema in questione è il progetto del Central Park che dovrebbe sorgere nell'area dello scalo merci ferroviario di Santa Lucia, in via Golosine, e che nei progetti degli anni passati prevedeva un sottopasso per collegare il parco cittadino al quartiere Stadio, con i contributi dei costruttori della stazione dell'alta velocità. A differenza dei suoi predecessori, la nuova Amministrazione sembra tutta via orientata ad utilizzare tali fondi in altro modo, destinandoli a strade, ciclabili, rotatorie ed altri interventi utili a rendere più fluida la viabilità e mobilità cittadina, senza dover aggiungere altri fondi.

Una decisione che ancora non è ufficiale, ma che ha già incontrato le prime critiche nelle parole di Paolo Rossi, capogruppo in Consiglio comunale per Verona Domani, all'opposizione: «L'amministrazione Tommasi boccia il sottopasso che dallo stradone Santa Lucia, passando sotto l'ex scalo merci, avrebbe permesso il collegamento con via Albere. L'ennesimo "NO" ai danni dei veronesi. Un' occasione storica per risolvere la sciagurata situazione viabilistica della zona buttata alle ortiche. In compenso, insistono con la buffonata della Ztl allo stadio. Invitiamo sindaco e giunta, a recuperare un minimo barlume di saggezza, e rivedere la loro nefasta scelta».

La coalizione di centrosinistra ha poi affrontato il tema relativo all'estensione del tracciato filoviaro «per interconnettere maggiori aree cittadine con una trasporto pubblico di massa efficiente e a corsie dedicate».