Ex assessore e consigliere festeggia il secolo di vita a palazzo Barbieri

Una vita dedicata alla famiglia e al bene pubblico. L'ex consigliere Vittorio Castagna, il 9 aprile scorso ha tagliato il traguardo del secolo di vita ed ha voluto festeggiarlo a palazzo Barbieri, dove è stato accolto dal sindaco Damiano Tommasi.

Nato il 9 aprile 1924 a Velo Veronese, paese di cui è stato anche sindaco, ha iniziato il suo percorso nella politica cittadina come consigliere nel luglio 1970, concludendo come assessore nel 1985. È stato anche presidente del Consorzio Acquedotto Lessinia 1952-1970; vicepresidente Comunità Lessinia 1952-1970 e nel Consiglio di Amministrazione Ente Provinciale Turismo 1960.

Come lui stesso ha detto “Non c’è un segreto particolare per aver raggiunto i 100 anni, probabilmente perché sono nato in una famiglia longeva e numerosa. Da parte di mio papà erano otto fratelli, mentre nove quelli di mia mamma. Siamo arrivati ad essere novantatré cugini e otto fratelli, di cui sette viventi. Mia moglie avrebbe compiuto anche lei cento anni, ma purtroppo è morta l’anno scorso”.

Vittorio è stato accompagnato a palazzo Barbieri dai familiari, tra cui alcuni dei quasi venti tra nipoti e pronipoti, ed ha concluso la visita salutando i consiglieri emeriti.