Tommasi ai lavoratori di Fondazione Arena: «Le polemiche le lasciamo negli spogliatoi»

Sono in corso gli ultimi preparativi poi venerdì prossimo, 16 giugno, andrà in scena la prima del centesimo festival lirico all'Arena di Verona. Un evento troppo importante per la città, che attirerà appassionati di musica, vip e alti rappresentanti istituzionali. Un evento che non deve essere rovinato dai dissidi interni a Fondazione Arena. Dissidi che il presidente della fondazione e sindaco di Verona Damiano Tommasi riconosce, ma che devono essere messi da parte per la buona riuscita della rassegna culturale più importante della città.

E così a pochi giorni dalla cerimonia di apertura del festival areniano, Tommasi ha voluto incontrare i lavoratori (qui il video) impegnati nelle prove della nuova produzione dell'Aida che venerdì non sarà vista solo dal pubblico presente sui gradoni dell'anfiteatro. L'opera infatti sarà trasmessa in mondovisione dalla Rai.

Insieme al sindaco, erano presenti la sovrintendente di Fondazione Arena Cecilia Gasdia, il regista Stefano Poda, il direttore d'orchestra Marco Armiliato e la soprano Anna Netrebko.

A tutti i lavoratori, Tommasi ha espresso il ringraziamento e la vicinanza del Comune per questo evento carico di attesa. «Non nascondo l’emozione perchè questa sarà la mia "prima" da sindaco e in questi mesi tutti abbiamo lavorato molto affinchè il centesimo festival lirico fosse speciale - ha detto Tommasi - Una magia che è possibile solo grazie ai lavoratori e alle lavoratrici di Fondazione Arena, per questo ci tenevo a portarvi la mia vicinanza e quella dell'amministrazione a nome di tutta la comunità veronese».

Ma il sindaco ha voluto anche invitare tutti a collaborare, usando una metafora calcistica: «Le tensioni e le polemiche le lasciamo negli spogliatoi. Quando si esce in campo, la squadra è unita per raggiungere gli obiettivi più alti, ed è quello che stiamo facendo tutti insieme per far sì che la "prima" di venerdì e la stagione lirica che si appresta a partire restino nella memoria di tutti noi».