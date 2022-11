Tour del centenario del festival lirico in Arena, Carnegie Hall di New York piena

Il 9 e il 10 novembre scorsi, Fondazione Arena è stata a New York per la tappa centrale di un lungo tour mondiale iniziato qualche settimana fa a Bucarest, e che proseguirà fino a maggio 2023. Tour creato per promuovere l'edizione numero 100 del festival lirico all'Arena di Verona, che si svolgerà dal 16 giugno al 9 settembre 2023.

La trasferta è iniziata mercoledì 9 novembre con un incontro con gli operatori turistici e la stampa in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di New York ed Enit. Giovedì 10 novembre si è invece tenuto un concerto completamente esaurito nella prestigiosa Carnegie Hall con acclamati solisti attesi al festival.

«Il fermento culturale e artistico della Grande Mela è palpabile - ha dichiarato la sovrintendente e direttrice artistica di Fondazione Arena, Cecilia Gasdia - Un’offerta di ampio respiro in cui si è inserita con successo la presentazione del 100esimo festival. L’attenzione e l’affetto per l’Arena di Verona, quale ambasciatrice dell’opera e dell’arte del canto lirico italiano, sono stati oltre ogni nostra aspettativa. Gli occhi della stampa, degli operatori turistici e di tutti gli appassionati guardano con entusiasmo all’edizione che ci attende la prossima estate».

In vista del 100esimo festival areniano, Fondazione Arena di Verona ha organizzato un tour internazionale iniziato il mese scorso nella capitale della Romania e che proseguirà con 10 eventi in numerosi Paesi in tutto il mondo fino a maggio 2023.

È grande l'attesa per il festival lirico 2023 all’Arena di Verona. Un appuntamento che sin dalla sua prima edizione nel 1913 ogni anno richiama una platea di spettatori provenienti da ogni parte del mondo, interrotto solamente dalla guerra e dalla pandemia. Una risorsa per la città e per il territorio, grazie all’indotto generato ogni anno che si stima essere di circa 500 milioni di euro secondo recenti studi universitari.

Il 100esimo Arena di Verona Opera Festival 2023 avrà luogo dal 16 giugno al 9 settembre per 50 imperdibili sere in cui si alterneranno per la prima volta ben 8 titoli d’opera, 4 serate di gala e un concerto straordinario con orchestra e coro del Teatro alla Scala. L’inaugurazione è affidata ad una nuova produzione di Aida, cui seguirà la proposta più ricca e varia nella storia del Festival che unisce in cartellone gli allestimenti d’opera più amati degli ultimi vent’anni con grandi interpreti del panorama lirico internazionale.