Il festival lirico in Arena compie 100 anni, grafica sugli autobus di Atv

Fervono i preparativi per il 100esimo Verona Opera Festival in Arena e il tradizionale fine settimana inaugurale del 16-17 giugno si preannuncia già come un atteso appuntamento che coinvolgerà tutta la città per due notti bianche in musica per festeggiare lo spettacolo più affascinante e longevo: l’opera lirica, nell’importante anniversario che ricorrerà nel 2023 con il festival numero 100.



(Foto Ennevi)

Il festival lirico areniano giunge alla sua centesima edizione e per un evento di tale rilevanza Fondazione Arena proporrà una serie di iniziative che coinvolgono le varie realtà cittadine. Tra queste, dal 5 ottobre, è possibile ammirare alcuni autobus Atv con la grafica del festival 2023. Alcuni hanno un semplice pannello, mentre altri hanno coperta un'intera fiancata.

Un'occasione per promuovere la centesima stagione d'opera in Arena sia ai numerosi turisti ancora presenti a Verona, sia per sensibilizzare i cittadini coinvolgendoli nell'attesa verso questo importante appuntamento.