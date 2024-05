Libri, film e spettacoli teatri per il centenario del delitto Matteotti

Il 30 maggio 1924 Giacomo Matteotti intervenne alla Camera dei Deputati denunciando i risultati elettorali del 6 aprile dello stesso anno, le violenze e le intimidazioni fasciste. E terminò dicendo: «Io il mio discorso l'ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per me». Infatti, il 10 giugno del 1924 Matteotti venne prelevato dalla propria abitazione da una squadra fascista e il suo cadavere venne poi ritrovato il 16 agosto, due mesi dopo l'omicidio.

A cento anni dalla sua morte, anche Verona vuole ricordare il politico, giornalista, antifascista e segretario del Partito Socialista Unitario, attraverso un serie di iniziative che hanno come obiettivo condividere, mantenere vivo e ravvivarne il pensiero, per tramandarlo alle nuove generazioni.

Il primo appuntamento è stato ieri, 30 maggio, nell'aula magna del liceo Maffei, dove è stato presentato il progetto "Giacomo Matteotti: il coraggio delle idee", seguito alle 19.30 dallo spettacolo teatrale "Io cerco la vita" con in scena studenti e studentesse del liceo. «Dalla scorsa estate abbiamo suggerito a studenti e studentesse di dedicarsi alla lettura di alcuni scritti di Matteotti - ha spiegato il dirigente scolastico del liceo Maffei Roberto Fattore - Lo scorso ottobre, siamo stati invitati alla Camera per l’inaugurazione di una mostra fotografica dedicata a Matteotti, e da quel momento il percorso ha coinvolto alcune classi per elaborare un testo teatrale all’interno del laboratorio di drammaturgia, con l’obiettivo di dare alla figura di Matteotti una vitalità e una intensità che a volte rischia di essere anche messa da parte o trascurata in ragione del tragico destino che egli subì dopo una vera e propria persecuzione».

Mercoledì 5 giugno, alle 18 al Bastione San Giorgio, si terrà poi l'incontro "Matteotti Cent'anni dopo", moderato da Giovanni Corcioni e con ospiti Federico Melotto e Carlo Saletti. Evento promosso dall'Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea. «Vogliamo promuovere tutta una serie di riflessioni e appuntamenti a Verona e in provincia dedicati a questo anniversario», ha affermato il direttore dell'Istituto Andrea Martini.

Lunedì 10 giugno, alle 16.15, sarà deposta una corona al busto di Matteotti in Piazza Indipendenza. E durante la cerimonia è previsto uno spettacolo durante il quale le voci degli attori dello Spazio Teatro Giovani faranno risentire il celebre discorso fatto da Matteotti ed un suo dialogo con la moglie Velia Titta. «Vogliamo portare alla gente un Matteotti che non è arrivato a tanti - ha sottolineato il regista Nicolò Bruno - un uomo che ha portato avanti delle idee, e noi dobbiamo cercare di non farle morire. Va fatto dunque un lavoro quotidiano sulla memoria, ed è grazie alla poetica di Velia, moglie di Matteotti, che questa memoria è stata raccolta e portata a noi».

Alle 17.30, nella Sala Farinati della Biblioteca Civica, verrà presentato anche il libro "Antifasciste e antifascisti" di Gianluca Fulvetti e Andrea Ventura. In serata poi, alle 20.45 al cinema teatro Aurora in Via Fracastoro 17, si potrà assistere alla proiezione del film "Il delitto Matteotti"; una serata promossa da Anppia (Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti). «È doveroso ma non scontato ricordare Giacomo Matteotti - ha commentato Roberto Bonente di Anppia - Queste attività, fatte per i giovani sono fondamentali, per cercare di ravvivare il pensiero di Matteotti ma anche del ventennio fascista. Fu un uomo a tutto tondo, di grande valore e pacifista, emarginato da altre forze politiche del parlamento e consapevole di doversi sacrificare per una rinascita dell’Italia che avverrà anni dopo e con tante sangue versato».

«A cento anni di distanza c’è ancora molto da apprendere da questa figura, sia riguardo al pensiero politico ma anche in relazione al suo assassinio da parte del Fascismo con la violenza politica, fondante di quel movimento, e che ha toccato pesantemente anche la nostra città - ha concluso l'assessore alla memoria Jacopo Buffolo - Una violenza proseguita durante tutto il regime. Questo centenario dunque ci dà anche l’opportunità di riflettere anche sulla continuità che si protraggono in quel pensiero violento, razzista e antidemocratico che una certa tradizione politica ha difficoltà a rinnegare. Nel ricordare Giacomo Matteotti è fondamentale il passaggio di testimone ai giovani per comprendere l’importanza di poter partecipare alla vita pubblica e democratica senza subire pressioni e violenze».