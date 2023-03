Cento candeline per la signora Claudia: una vita tra le pagine dei suoi amati libri

La passione per la lettura le è venuta sul posto di lavoro. Per 35 anni dipendente della Mondadori, la signora Claudia Baccaglini ha trascorso parte della sua vita tra i libri, che ancora oggi all’età di 100 anni non smette di sfogliare insieme al quotidiano locale, per essere sempre informata.

È questo uno dei segreti di tanta longevità, che l’ha portata ieri, venerdì 24 marzo, a festeggiare il centesimo compleanno circondata dai numerosi familiari. A nome dell’amministrazione comunale, le ha portato gli auguri l’assessore al decentramento Federico Benini.