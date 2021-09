Censimento 2021: 3 mila le famiglie coinvolte nel Comune di Verona

Dal 2018 il rilevamento è diventato annuale e non più decennale e riguarda non tutte le famiglie, ma solo un campione rappresentativo

Sono oltre 3 mila le famiglie veronesi campione coinvolte dal censimento permanente della popolazione 2021, al via dal 1° ottobre. I cittadini di Verona interessati, fino al 18 novembre, riceveranno un avviso all'accesso principale della loro abitazione e in cassetta postale un tagliando compilato dal rilevatore, munito di tesserino di riconoscimento, che effettuerà l'intervista.

Dal 2018 il censimento è diventato annuale e non più decennale e riguarda non tutte le famiglie, ma solo un campione rappresentativo. In Italia le famiglie che partecipano al censimento sono 2 milioni 472.400 in 4.531 Comuni sull’intero territorio nazionale.

Partecipare al censimento, se si è stati selezionati, costituisce oltre che un dovere civico, un obbligo di legge. Infatti in caso di mancata partecipazione, verrà applicata una sanzione.

Per rafforzare e rendere ancora più rappresentativo il campione, l’Istat ha inviato una serie di lettere informative a mezzo posta.

Dal 4 ottobre i destinatari potranno procedere alla compilazione del questionario secondo le seguenti modalità: collegandosi direttamente al sito internet dell’istituto di rilevazione e inserendo le credenziali presenti sulla missiva, fino al 13 dicembre. Inoltre, tramite il Centro Comunale di Raccolta dell’Ufficio Comunale di Censimento telefonando ai seguenti numeri 0458077219 oppure 0458077871 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 o scrivendo a statistica@comune.verona.it, per fissare un appuntamento o procedere all’intervista telefonica, fino al 23 dicembre.

Per tutte le informazioni, si può consultare il sito dell’Istat a questo LINK. Inoltre, dal 1° ottobre al 23 dicembre, a disposizione dei cittadini il numero verde Istat 800 188 802 attivo tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 21. Infine, si può scrivere a: censimentipermanenti.popolazionelista@istat.it.