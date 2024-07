Comune di Verona alla ricerca di rilevatori statistici: come candidarsi

C’è tempo fino al 10 agosto per partecipare al bando di selezione per la costituzione dell’Albo comunale dei rilevatori statistici per l’anno 2024, figure fondamentali per assicurare lo svolgimento di attività di indagini statistiche promosse dal Comune, dall’Istat e per il Censimento permanente Istat della popolazione e delle abitazioni.

A ottobre 2024 prenderà il via la nuova edizione del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale. Il Piano Generale del Censimento (PGC) prevede che i Comuni organizzino la rete di rilevazione reclutando personale che, al termine di un breve percorso formativo, potranno essere incaricati come rilevatore censuario e, nel caso del Comune di Verona, somministrare i questionari dell’indagine censuaria da Lista ad un campione di famiglie residenti sul territorio comunale, dal 12 novembre al 23 dicembre 2024.

Possono presentare domanda i dipendenti del Comune di Verona e i soggetti esterni in possesso dei seguenti requisiti minimi specificati nell'avviso pubblicato sul sito statistica.comune.verona.it.

La scadenza di presentazione della domanda è fissata per il giorno 10 agosto 2024.