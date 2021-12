Censimento, mancano ancora risposte del 15% del campione di Verona

Da domani, 14 dicembre, non si potranno più compilare online i documenti del censimento 2021. Oggi è infatti scaduto il termine per la compilazione autonoma del censimento per le famiglie "campione" che hanno ricevuto via posta una lettera Istat contenente le proprie credenziali di accesso al questionario online. E ad oggi sono ancora 460 le famiglie, pari al 15% del campione, che dovranno procedere entro il 23 dicembre a farsi censire.

Non potento più farlo autonomamente, le famiglie dovranno seguire altre modalità. La prima è quella di contattare l'Ufficio Comunale di Censimento per prenotare un appuntamento per la compilazione del questionario. Si può chiamare lo 045 8077219 o lo 045 8077871 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Oppure scrivere, lasciando un contatto telefonico a cui essere richiamati, a statistica@comune.verona.it.

Altra modalità di censimento è presso il proprio domicilio, da un rilevatore incaricato dal Comune di Verona, munito di tesserino di riconoscimento.

Si può anche contattare il numero verde dell'Istat 800-188802, attivo tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle 9 alle 21 fino al 23 dicembre.

Partecipare al censimento è un obbligo di legge ed il rifiuto è sanzionato da 206 a 2.065 euro.