Al via anche a Verona il Censimento della popolazione e delle abitazioni: chi deve e come partecipare alla rilevazione

Ha ufficialmente preso il via a Verona, da lunedì 2 ottobre, la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni a cura dell’Istat che coinvolge, come ogni anno, un campione rappresentativo di famiglie. Secondo quanto riferito dal Comune di Verona, nel 2023 le famiglie che partecipano al censimento sono 1 milione 46 mila in 2.531 Comuni sull’intero territorio nazionale.

Il censimento permette di «conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, di confrontarle con quelle del passato e degli altri paesi». Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal censimento con le informazioni provenienti dalle fonti amministrative, spiegano dal Comune di Verona, l’Istat è infatti in grado di «restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione, ma anche di garantire un forte contenimento dei costi e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie».

Chi rientra nel Censimento Istat 2023?

Tutti coloro che hanno ricevuto via posta, a partire da fine settembre, una lettera ufficiale firmata dal presidente dell’Istat, con pieghevole informativo, nella quale la famiglia è invitata alla compilazione online del questionario.

La lettera informativa avvisa le famiglie coinvolte dell’avvio della rilevazione e delle sue finalità e modalità di svolgimento e fornisce le credenziali di accesso personali al questionario online e tutti i contatti per ricevere assistenza gratuita e chiarimenti. Il pieghevole contiene altre informazioni utili sul censimento.

Come rispondere al Censimento?

A partire dal 2 ottobre 2023, ogni famiglia può compilare in autonomia il questionario online oppure tramite intervista al proprio domicilio da parte dei rilevatori, personale opportunamente formato e incaricato dal Comune, riconoscibile attraverso tesserino e documento di identità, con il quale è possibile fissare l'appuntamento per svolgere l'intervista nella propria abitazione oppure telefonicamente o, ancora, presso il Centro comunale di rilevazione. La rilevazione si chiude il 22 dicembre 2023.

E chi non risponde?

Aderire, sottolineano dal Comune di Verona, è «un obbligo di legge, ma anche un’importante opportunità». Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni prevede sia «l’obbligo di risposta» sia «la sanzionabilità». I dati raccolti in occasione del Censimento permanente sono coperti dal segreto d’ufficio e dal segreto statistico.

«Da oggi e fino al 22 dicembre, 4.000 cittadini e cittadine veronesi saranno chiamati a rispondere al Censimento Istat - spiega l’assessore ai servizi demografici e statistica Federico Benini -. Il questionario può essere compilato in tre modalità: attraverso la compilazione online, attraverso un intervistatore che verrà a casa o prenderà appuntamento telefonico, oppure recandosi presso un Centro comunale di rilevazione. Si tratta di una fotografia della popolazione dal punto di vista socio-economico che serve per mandare i dati del Comune di Verona a Istat, che li confronterà con quelli di altre realtà territoriali».

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Verona: https://statistica.comune. verona.it.