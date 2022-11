Censimento 2022, al via da lunedì a Verona il recupero delle mancate risposte: «Contatti telefonici e visite a casa»

«Dal 7 novembre al 22 dicembre 2022 inizia il recupero delle mancate risposte delle famiglie campione che hanno ricevuto una lettera di invito alla compilazione da parte dell’Istat». Lo annuncia una nota del Comune di Verona. In base a quanto si apprende, nella nostra città sono 3.449 le famiglie che verranno contattate, tramite telefonata dell’Ufficio Comunale di Censimento o visita di un rilevatore incaricato: «Dovranno assolutamente rispondere, - afferma la nota di Palazzo Barbieri - salvo andare incontro a sanzioni visto che partecipare al Censimento è un obbligo di legge». Le famiglie interessate potranno sempre richiedere assistenza alla compilazione del questionario, un servizio che è completamente gratuito.

Modalità di censimento

L’Istat rileva, con cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione dimorante sul territorio e le sue condizioni sociali ed economiche, a livello nazionale, regionale e locale. Il campo di osservazione è costituito dalla popolazione dimorante abitualmente (non necessariamente residente), di qualsiasi cittadinanza, anche straniera.

Il Censimento acquisisce informazioni relative alla struttura delle famiglie, alle caratteristiche anagrafiche, di stato civile, socio-economiche e di mobilità territoriale, oltre che sulle caratteristiche delle abitazioni occupate e sulla consistenza numerica degli altri tipi di alloggio occupati e delle abitazioni non occupate. L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita.

Partecipare al Censimento è, come detto, un obbligo di legge. Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è inserito tra le rilevazioni di titolarità dell'Istituto nazionale di statistica nel Programma Statistico Nazionale per le quali sussiste l’obbligo di risposta (IST 02493 e IST 02494) e la sanzione (IST 02494) in caso di mancata o erronea risposta.

Per informazioni è possibile chiamare il numero verde Istat 800 188 802, attivo tutti i giorni compresi sabato e domenica dalle 9 alle 21, l’UCC Ufficio Comunale di Censimento 0458077871-7219, lunedì-venerdì 9-13 / martedì e giovedì 14-16 o scrivere una email a statistica@comune.verona.it.