Censimento 2023, scadenza il 22 dicembre ma a Verona mancano ancora 460 famiglie: «Rispondere è un obbligo di legge»

Dal Comune di Verona ricordano che «tutti coloro che hanno ricevuto via posta, a partire da fine settembre, una lettera ufficiale firmata dal presidente dell’Istat sono tenuti alla compilazione del questionario». La rilevazione si chiuderà ufficialmente il 22 dicembre 2023 e fino a quel momento resteranno operativi sul territorio diciotto rilevatori in servizio tutti i giorni, compresi il sabato e la domenica. «Aderire - evidenzia una nota di Palazzo Barbieri - è un obbligo di legge, con sanzione in caso di inadempimento».

Come ricordato sempre dal Comuned i Verona, il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni Istat coinvolge ogni anno un campione rappresentativo di famiglie. Quest’anno, nel capoluogo scaligero, le famiglie interessate sono circa 4 mila, mentre sono circa 1 milione e 46 mila a livello nazionale. Alla giornata di giovedì 14 dicembre, stando ai numeri riferiti da Palazzo Barbieri, nel nostro Comune mancano all’appello ben 460 famiglie. «Ognuna di loro - rimarcano ancora dal Comune - ha ricevuto una lettera di sollecito alla compilazione del questionario».

Modalità e tempi aderire al censimento

Dal 12 dicembre si può effettuare esclusivamente tramite intervista telefonica o al proprio domicilio da parte dei rilevatori e degli operatori dell'Ufficio comunale di censimento. «Si tratta di personale opportunamente formato e incaricato dal Comune, - sottolineano da Palazzo Barbieri - riconoscibile attraverso tesserino e documento di identità. Gli operatori in servizio sono 18, in attività tutti i giorni compreso il sabato e la domenica».

Le operazioni si chiuderanno il 22 dicembre 2023. Va ricordato ancora una volta che «aderire al censimento è un obbligo di legge». Per tutte le informazioni o per prenotare un appuntamento ai fini della compilazione del questionario, è possibile contattare il numero verde Istat 800 188 802, attivo fino al 22 dicembre tutti i giorni, compresi sabato e domenica dalle 9 alle 21. In alternativa è possibile rivolgersi all'Ufficio comunale di censimento - UCC tel. 045 8077871-7219, lunedì - venerdì ore 9-13, via mail: censimento@comune.verona.it, lasciando un contatto telefonico a cui essere richiamati. Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito del Comune.