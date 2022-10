Tortellini e vino rosso, la cena veronese della premier in pectore Giorgia Meloni

Luca Barca, proprietario del ristorante "Il Torcolo" di Verona, domenica a cena ha avuto un'ospite molto importante: la premier in pectore Giorgia Meloni. Il ristoratore, ospite ad "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1, ha raccontato com'è andata la serata: «La Meloni è venuta dopo lo spettacolo "Notre Dame de Paris" insieme agli attori e allo staff. È stata una serata spensierata per lei».

Cosa ha mangiato la leader di FdI? «La serata era un po' fresca e ha preso come primo un piatto di tortellini in brodo». Niente antipasto? «Si, abbiamo fatto una serie di antipastini misti, con tartare e vitello tonnato». E poi? «Un classico. La millefoglie fatta in casa da noi». Ha bevuto qualcosa? «Dei vini locali, un Valpolicella. E niente ammazzacaffé», ha detto a Rai Radio1 il titolare del ristorante "Il Torcolo" Luca Barca.