Cena all'alba da tutto esaurito in un ristorante di Verona: bollito e pearà alle ore 5.30

Una cena alle ore 5.30 del mattino, è la risposta che alcuni ristoratori anche a Verona hanno dato alle misure restrittive contenute nel Dpcm del 24 ottobre che impongono, tra le varie cose, orari di apertura tra le 5 e le 18 a ristoranti, bar e locali simili.

Il ristorante Al Calmiere ha così lanciato la propria iniziativa, denominata "Cena all'alba" e questa mattina, o questa notte se preferite, l'appuntamento si è rivelato un vero successo: tutto esaurito. Il ristorante di piazza San Zeno ha così offerto nuovamente per una cena assai particolare a tutti i suoi clienti più affezionati i prodotti tipici del territorio e i piatti della tradizione scaligera. Nel menù si potevano trovare i tortellini di Valeggio in brodo e Bollito di carni miste con pearà, tutto un po' come se niente fosse cambiato, tranne gli orari ovviamente.

«Grazie per la vostra solidarietà. Verso chi ama il proprio lavoro e vuole continuare a farlo nel rispetto della sicurezza delle persone. Come abbiamo fatto fino ad oggi. E come continueremo a fare». Questo il commento dei promotori della "Cena all'alba" tenutasi sabato 31 ottobre e pronta per essere ripetuta, considerata anche la forte richiesta di prenotazioni. Naturalmente restando in attesa di eventuali nuovi provvedimenti del governo che, a quanto pare, non sembrerebbero essere poi così improbabili.