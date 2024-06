In Veronetta la prima cena per salutare l'inizio dell'estate: «Un'occasione per rinsaldare il senso di appartenenza alla comunità»

La prima circoscrizione Centro Storico del Comune di Verona, in collaborazione con l'Associazione Fevoss Verona Santa Toscana ODV, presenta la "Cena Solstizio d’Estate di Veronetta". L'appuntamento è per venerdì 21 giugno alle ore 19.30, per la prima volta nella suggestiva piazza XVI Ottobre, più nota come Piazza Santa Toscana, a Porta Vescovo.

L’evento è stato presentato dal presidente della prima circoscrizione Lorenzo Dalai, dal consigliere e presidente della Commissione sociale Andrea Avanzi, insieme alla presidente dell’Associazione Fevoss Verona Santa Toscana Sandra Zangiacomi. L’iniziativa rappresenta un momento di festa e condivisione, un'importante occasione per riunire la comunità di Veronetta e celebrare insieme l'arrivo dell'estate.

Numerose associazioni di Veronetta hanno aderito all’iniziativa, offrendo tempo ed energia dei propri volontari per contribuire all’organizzazione della serata. I camerieri saranno giovani ragazzi e ragazze del quartiere, che si metteranno a servizio della comunità per qualche ora, contribuendo a rendere la serata ancora più speciale. La "Cena Solstizio d’Estate di Veronetta" si inserisce in un ricco calendario di iniziative, avviate già nel mese di maggio con il supporto dell’Edicola sociale e delle associazioni del quartiere. Queste attività hanno l'obiettivo di far rivivere le piazze e i quartieri, promuovendo la riappropriazione degli spazi pubblici e favorendo l'aggregazione sociale.

La partecipazione alla serata è possibile solo su prenotazione, fino ad un numero massimo di 180 persone. È prevista una quota di iscrizione con un'offerta minima di 12 euro. «Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme l'arrivo dell'estate in un'atmosfera di festa e condivisione. - ha commentato il consigliere Andrea Avanzi - Sarà un’occasione da non perdere per rinsaldare il senso di appartenenza alla comunità». Per informazioni e prenotazioni: Segreteria Associazione Fevoss, tel. 045 8002511 (dalle ore 9 alle 12).