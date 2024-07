Il Ponte e il Fiume: a Borghetto una cena solidale per promuovere la manutenzione e valorizzazione del Ponte Visconteo

L'Associazione Save The Bridge e il Ristorante La Vecchia Bottega di Borghetto hanno organizzato per lunedì 29 luglio un evento aperto a tutta la comunità che è invitata a partecipare all'appuntamento "Il Ponte e il Fiume". Si tratta di una serata all'insegna della convivialità e della solidarietà, dedicata in particolare alla tutela ed alla valorizzazione del Ponte Visconteo di Borghetto. Questo evento fa parte del "Progetto 1" che mira alla manutenzione di questa storica struttura attraverso una raccolta fondi, essenziale per la conservazione del patrimonio culturale, nonché risorsa preziosa per le generazioni future.

L'evento ha nello specifico tre obiettivi principali: anzitutto la raccolta fondi, con tutti i proventi che saranno destinati alla manutenzione del Ponte Visconteo. La partecipazione, assicurano gli organizzatori, contribuirà dunque direttamente alla conservazione di questo importante monumento. In secondo luogo, un altro obiettivo è la sensibilizzazione della comunità sull'importanza della conservazione del patrimonio storico e culturale locale. In terza istanza, l'evento si propone di promuovere la comunità e la convivialità, offrendo un'occasione per ritrovarsi insieme, condividere una gustosa cena e rafforzare i legami interpersonali in un ambiente unico e suggestivo.

Il programma

Alle 20 si terrà l'accoglienza dei partecipanti e l'introduzione all'evento. Alle 20.30 seguirà una cena all'aperto con una selezione di piatti tradizionali preparati dallo Chef della Vecchia Bottega di Borghetto, accompagnati da vini del territorio di Valeggio. La cena sarà servita su tavoli disposti lungo il Ponte di Legno e via Michelangelo, creando un'atmosfera magica e suggestiva.

Alle 22 ci sarà la presentazione del Progetto 1, con un intervento del Consiglio Direttivo dell'Associazione Save The Bridge che illustrerà le fasi del progetto di manutenzione del Ponte Visconteo e i benefici fiscali per i donatori. La serata si concluderà alle 23 con i ringraziamenti finali.

Informazioni e prenotazioni

La quota di partecipazione è di 70 euro. I biglietti per la cena sono disponibili in prevendita presso il Ristorante Vecchia Bottega di Borghetto e all’Ufficio Pro Loco Valeggio. È consigliata la prenotazione anticipata poiché i posti sono limitati a 216.

In caso di avversità atmosferiche, il biglietto in prevendita dà comunque diritto alla cena. Per i primi 80 numeri, la cena si terrà la sera stessa del 29 luglio all'interno del Ristorante La Vecchia Bottega. Per i successivi 80 numeri, l'evento si svolgerà la sera del lunedì successivo, 5 agosto, mentre i restanti 56 numeri potranno recarsi al ristorante nei giorni di apertura, previo prenotazione di tre giorni prima.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare gli organizzatori via email all'indirizzo: info@pontevisconteoborghetto.org.