Dopo la "Cena all'Alba" a Verona arriva anche la "Cena del mattino": ecco dove è prevista

Il ristorante Al Calmiere di San Zeno a Verona ha tenuto una cena molto singolare sabato 31 agosto alle ore 5 di mattina, registrando il tutto esaurito. Un modo per esprimere dissenso, sempre nel rispetto delle norme vigenti, ma di fatto "canzonando" l'orario di apertura obbligatorio stabilito dal Dpcm del 24 ottobre. Un'idea non del tutto inedita che in queste ore va ripetendosi in diversi locali d'Italia.

Tra le tante cene ad orari inconsueti che si stanno rincorrendo all'alba di ogni giorno, vi sono anche quelle promosse da "Metro Italia": «Si sono appena conclusi con successo i primi due galà dinner del mattino», si leggeva sui social del gruppo stamane in merito a quella che viene definita un'«iniziativa di solidarietà e vicinanza ai professionisti della ristorazione e a tutti coloro che l’hanno supportata». Poi l'annuncio delle successive "Cene del mattino": «Prossime tappe Verona, Milano, Parma e Roma».

Cena del mattino a Verona

In una nota ed invito ufficiale che annuncia l'appuntamento di Verona, il gruppo Metro Italia scrive: «Considerato il momento molto delicato per tutto il mondo della ristorazione e in generale dei consumi fuori casa, Metro Italia la invita a partecipare alla "Cena del Mattino", presso il Ristorante Yard. Si tratta di un’iniziativa di protesta pacifica che vuole porre, in modo scherzoso (sì la cena sarà proprio alle 6 del mattino!), ancor più l’attenzione sulle necessità dei ristoratori in questo momento così delicato».