A Verona, in corso Cavour, si cena all'alba. E partecipa anche Zavarise

Proseguono le iniziative a sostegno della categoria dei ristoratori in questo momento così delicato per l'economia, messa a dura prova dall'emergenza sanitaria che si è scatenata in questo 2020.

Così, alle ore 6 del 3 novembre, al ristorante Yard di Corso Cavour in città, si è tenuto l'appuntamento veronese del La Cena del Mattino, inserito all'interno del tour organizzato da Metro Italia, negli orari consentiti dal Dpcm del 24 ottobre.

All'appuntamento ha partecipato anche Nicolò Zavarise, assessore alle Attività economiche e produttive, Commercio e Arredo Urbano del Comune di Verona.

«Ancora una volta Metro Italia esprime con questo gesto simbolico la propria solidarietà ai ristoratori riconoscendo il loro valore culturale oltre che economico - afferma Tanya Kopps, CEO METRO Italia -. Nei fatti i bar e i locali serali perdono il principale servizio, in quanto proprio dalle 18 possono contare sui maggiori introiti. Molti di loro hanno già scelto la chiusura totale per non incorrere in inutili perdite. Per sostenere la loro causa, la nostra iniziativa farà un simbolico Giro d’Italia, tra i ristoranti che, interpretando la tradizione gastronomica nazionale, sono espressione di una parte fondamentale dell’identità del Paese, che vogliamo tutelare e preservare».