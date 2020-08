Oltre 250 persone alla cena in Corso Mazzini per la Festa d'Estate a Bussolengo

Oltre 250 persone hanno partecipato a "Profumo di pesca - Cenando in Mazzini", la lunga tavolata su Corso Mazzini che ha animato il centro storico di Bussolengo venerdì 31 luglio. Per il terzo anno consecutivo, l'amministrazione comunale ha organizzato la cena sotto le stelle con menù ispirato alla pesca e anche quest'anno, nonostante le restrizioni dovute alla situazione sanitaria, l'evento ha registrato grande partecipazione.

«Poter ospitare 265 persone rispettando tutte le prescrizioni di sicurezza necessarie in questo periodo è un grandissimo risultato. - ha commentato Massimo Girelli, assessore alle Attività produttive, promozione del territorio e manifestazioni - I numeri della serata sono molto positivi: la vendita dei biglietti per la cena è andata da subito oltre le previsioni e abbiamo raggiunto il sold out in pochi giorni. Il lavoro organizzativo che ha visto la collaborazione tra amministrazione, Mercato ortofrutticolo, associazioni del territorio, attività produttive e commerciali, ha dato ottimi frutti e voglio ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita di questa bellissima serata. Dopo la fine del lockdown ci siamo messi subito in moto per organizzare le manifestazioni estive, che oltre ad essere un'occasione di divertimento sono importanti in ottica di promozione del territorio e delle nostre attività».

Soddisfatto il sindaco Roberto Brizzi che ricorda come la Festa d'Estate «abbia conquistato un ruolo da protagonista all'interno del calendario degli eventi della provincia di Verona. Dopo i difficili mesi segnati dall'emergenza, gli eventi estivi sono l'occasione di guardare avanti con fiducia e positività. Crediamo che ci sia il bisogno di ritrovarsi, per questo abbiamo voluto fortemente organizzare l'estate in piazza, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. Questa cena e la Mostra delle pesche, giunta alla 46esima edizione, sono occasioni per festeggiare insieme l'estate e la pesca, il nostro frutto più conosciuto ed apprezzato. Per questo invito tutti domenica 2 agosto a visitare la Mostra, che rappresenta un vanto per il territorio e vedrà l'esposizione delle nostre migliori pesche».

L'Assessore all'Agricoltura Giovanni Amantia sottolinea l'importanza della Mostra e di questa cena per la promozione della pesca vista «la qualità del prodotto conferito al Mercato Ortofrutticolo di Bussolengo e Pescantina, che grazie al marchio Principesca si distingue per la tracciabilità e l'assoluta freschezza e rappresenta un'eccellenza sul mercato nazionale. Siamo felici di poter dire che anche quest'anno la stagione delle pesche si connota per un altissimo livello di qualità».

Il menù della cena, ispirato al frutto simbolo dell'estate, dopo l'antipasto di sfogliatina con crudo, bignè con fonduta alla pesca e insalatina estiva con confit di pesca è proseguito con risotto alle pesche, granella di mandorle e menta, cannelloni di magro con crema di latte alla pesca, tagliata di pollo con pesto di rucola e pesche croccanti, per finire con una Fantasia di pesche come dessert. Previsto anche il menù vegetariano e quello per i bambini. I commensali durante la cena sono stati accompagnati dall'intrattenimento musicale della violinista Anna Nash. A seguire, lo spettacolo musicale della Tribute Band “Rock is Woman”. L'organizzazione si è avvalsa della collaborazione delle associazioni Contro Vento e La Goccia che hanno aiutato nell'allestimento e Il sorriso arriva subito che ha intrattenuto i più piccoli.

La Festa d'Estate 2020 è iniziata giovedì 30 luglio in una Piazza XXVI Aprile gremita per il concerto del Corpo Bandistico Città di Bussolengo, diretto dal maestro Luciano Brutti, che ha eseguito anche un omaggio alla musica del maestro Ennio Morricone, recentemente scomparso. Sabato primo agosto ci sarà “Canto Libero concerto in Omaggio alle canzoni di Battisti & Mogol”. Il 2 agosto si apre alle 10.30 con l'inaugurazione della 46esima Mostra delle pesche, a seguire la premiazione delle migliori qualità di pesca e del Concorso “Bussolengo Fiorito”. Dalle 10.00 alle 13.00 sarà possibile vedere la mostra di pittura dell'Associazione Artemisia e della Scuola di Pittura La Guglia in Corso Mazzini. Per il previsto maltempo il talent show “Talenti ne L’Arena”, previsto domenica, si terrà martedì 4 agosto in Piazza XXVI Aprile.