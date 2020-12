Cedimento del collettore fognario a Verona, chiusa al traffico Via Saffi

Un cedimento del collettore fognario ha costretto a chiudere il traffico in Via Saffi, a Verona. La strada è stata messa in sicurezza dai tecnici di Acque Veronesi e dagli agenti della polizia locale, mentre cominceranno domani, 16 novembre, i lavori di sostituzione di almeno quaranta metri di condotta. Un intervento che avrà una durata di almeno due settimane.

